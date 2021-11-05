直擊COP26｜場內外示威白熱化　「廢煤」協議名大於實？

為期兩周的聯合國氣候峰會（COP26）正進行得如火如荼。由非政府組織「低碳想創坊」派出的COP26香港青年代表團正在蘇格蘭格拉斯哥現場，親自見證這場國際會議的最新進展。適逢昨天只有少數工業國願意簽署逐步淘汰煤電協議，他們卻覺得：大國領袖們似乎「太不給力」了。



隨着氣候峰會進入第四天，已有不少青年環保組織在會場示威，抗議各國政府撥出的資源不足以應付氣候變化，要求各國需要撥出更多資源應付氣候危機。

「甚至在場外，格拉斯哥市中心已有很多大型示威出現，其中我們聽聞較激進的著名環保團體Extinction Rebellion，將會嘗試衝進會場示威。」何偉歡說道。

馮健鏗回想這幾天，一些示威人士會故意全日跟隨着英國財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak），叫他快點採取強力減排行動，不要再拖下去了。「我加入了一個Signal群組，裏面的成員竟會通風報信，提示大家這位財長正身處甚麼位置。」

有青年環保組織在會場示威，要求各國政府多撥資源，應付氣候變化危機。（馮健鏗提供）

另外，他也提到峰會這幾天有不少金融界「猛人」現身，例如貝萊德（BlackRock）行政總裁Larry Fink、滙豐行政總裁祈耀年等。

「他們比我想像中更願意與人溝通。當然，當我向他們問到一些敏感問題，他們也會拒絕回答……不過這些會議的價值，在於他們起碼會即場聆聽別人的訴求。他們真的會在沒甚麼公關、保鑣在旁之下，與在場環保人士交流。儘管最後未必影響到決策，但算是多了個渠道給他們（環保人士）宣洩。」馮健鏗說道。

COP26香港青年代表團傳來的峰會現場情況 ↓↓↓

不過，另一青年代表何紫晴，則對這場COP26有些不同看法。「大多與會領袖現在還是以很『歐洲』的角度來看待問題……我認為亞洲國家在這場峰會得到的注目較少。」

「峰會上提到的（減排）方法甚至不一定能夠應用在亞洲，有時不知道怎樣帶回香港落地實行。」何紫晴說道。

COP26香港青年代表團正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）現場，親自見證這場國際會議的最新進展。左起分別為陳天藍、何紫晴、馮健鏗、林蘭熹、何偉歡和張剛維。（林蘭熹提供）

廢煤不夠給力？

昨天（3日），COP26會上多國同意承諾不再使用煤炭等化石燃料的倡議，主要經濟體在2030年起會逐步淘汰煤電，貧窮國家則會在2040年開始有關做法。目前已有40多個國家簽署了上述聲明。

波蘭、越南和智利等18個國家首次同意逐步淘汰、不建設或投資新的煤電項目。然而，包括澳洲、印度、中國和美國等一些世界上最大的煤炭依賴國家並未簽署有關承諾。

林蘭熹指出：「我們覺得參與國家數目仍然偏少。『最需要簽署』的國家都不在其內。當然這是一個好開始。接下來我們需要做的是，如何令到未簽署的國家都會加入這個協議，從而令（淘汰煤電）形成常態。」

「今日（4日）是峰會的能源日，且看看各國能否在發展可再生能源方面獲得共識。我自己則尤其關心各國領袖對核能的討論進展如何。」何偉歡說道。