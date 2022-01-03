德蘭修女慈善機構遭凍　印度基督教徒受迫害加劇

剛剛過去的聖誕，已故德蘭修女在印度創辦的天主教仁愛會（Missionaries of Charity）被禁止收取外國資助，旗下所有銀行戶口亦在27日遭到凍結。與執政印度人民黨關係緊密的印度教組織指控傳教會打着慈善幌子在印度「引導小孩信教」。基督徒作為印度國內的小眾，遭受騷擾和襲擊的事件也增多。



聖誕節當天，印度內政部宣佈由於政府收到了關於該組織的一些「負面意見」（adverse inputs），決定不延長傳教會收取外國捐款所需的許可。這家位於慈善機構由「加爾各答天使」德蘭修女於1950年創立。作為一名羅馬天主教教會所屬的修女，她在印度加爾各答度過其半生，因其人道主義工作於1979年獲得諾貝爾和平獎，在她逝世19年後的2016年，獲現任教宗方濟各封聖。

她所創辦的仁愛會在其過世後仍然是當地，乃至全世界最知名的天主教慈善機構之一，旗下有超過3,000名修女在全球為貧苦民眾提供收容所、麻風（傳染）病隔離院、孤兒院和學校等。

圖為2021年12月28日，印度加爾各答一名男子進食仁愛會提供的早餐。他後方正是仁愛會總部，牆上繪有德蘭修女的肖象。仁愛會是由已故德蘭修女創辦。（AP）

印度政府此次舉措切斷了組織許多扶貧相關的慈善項目。仁愛會總部所在地西孟加拉邦（West Bengal）首席部長、來自反對黨的Mamata Banerjee在Twitter上寫道，對聖誕期間發生這樣的事情感到很震驚：「他們（仁愛會）的22,000名病人和員工已經沒有食物和藥品。雖然法律是最重要的，但人道主義工作決不能受到影響。」

基督教組織頻頻被針對

根據基督教人權機構「敞開的門」（Open Door），自從走印度民族主義路線的印度人民黨在2014年上台以來，對基督徒和其他宗教少數群體的迫害出現增長。在2017年前後，包括國際希望會（Compassion International）在內的許多基督教慈善團體就曾經遭到打壓，而此前，作為印度最大外資機構之一的國際希望會也結束了在印度長達48年的人道服務。

仁愛會在古吉拉特邦城市巴羅達（Vadodara）運營的收容色不久前亦遭到起訴，《印度快報》（The Indian Express）引述警方投訴報告指，「在2021年2月10日至12月9日期間，該機構參與了故意傷害印度教徒宗教感情的活動......女孩之家（Home for Girls）的女孩們被引誘信仰基督教，讓她們在頸上戴上十字架，還將《聖經》放在女孩桌子上，以迫使她們閱讀《聖經》」。

Shocked to hear that on Christmas, Union Ministry FROZE ALL BANK ACCOUNTS of Mother Teresa’s Missionaries of Charity in India!



Their 22,000 patients & employees have been left without food & medicines.



While the law is paramount, humanitarian efforts must not be compromised. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 27, 2021

聖誕老人引兒童皈依？

今年10月，印度幾家基督教及人權團體聯合發佈新聞會稱，在2021年的頭九個月，他們就記錄了300多宗基督徒被迫害的事件，並警告說，今年可能是印度史上此類事件的最多的一年。

在聖誕節期間的慶祝活動中，哈里亞納邦的帕陶迪（Pataudi，暫譯）、北方邦的阿格拉（Agra）、阿薩姆邦（Assam）等地均發生對基督教群體的滋擾，包括砸毀耶穌像、焚燒聖誕老人人偶，高喊「傳教士去死」、「打倒聖誕老人」等口號、要求在聖誕夜參加教會活動的印度教徒離場等。恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）由於有數名牧師遇暴力襲擊，當地許多教堂出於安全考慮，不得不秘密進行禮拜。

2020年12月25日，在印度德里的一場農民抗議農業法的活動中，一位來自基督教社區的支持者裝扮成聖誕老人，在聖誕節當天訪問示威的農民，以示支持。 (Getty)

右翼印度教民族主義組織之一Bajrang Dal的一名地區總書記Ajju Chauhan表示：「隨着12月的到來，基督教傳教士開始以聖誕節、聖誕老人和新年的名義活躍起來。他們通過讓聖誕老人向他們分發禮物來引誘兒童，並吸引他們加入基督教。」

在印度，基督徒人口多達約3000萬，但只佔總人口的2.3%，印度教徒約佔80%。激進的印度教民族主義者一直指控基督教團體強迫或利用金錢獎勵來迫使印度教徒皈依，對基督教徒進行滋擾和打壓。在聖誕節期間，這類情況更見加劇。

國際基督教關注組織（International Christian Concern）宣傳主任Matias Perttula對《紐約時報》表示：「基督徒正在受到壓制、歧視和迫害，程度在印度是前所未有的。而攻擊者每次都能逍遙法外。」

2021年12月22日，在印度班加羅爾，一名基督教修女在反對提交《保護宗教自由權利法案》的示威活動中高呼口號。《保護宗教自由權利法案》也被稱為《反皈依法案》，它規定禁止通過武力、誘惑或任何欺詐手段從一種宗教非法皈依到另一種宗教，並規定了最低3年、最高10年的懲罰以及金錢上的處罰。(Getty)

「反皈依法」日漸盛行

在印度人民黨牢牢掌控的中部和北部地方，基督教社群受到的壓迫最為嚴重，全國超過十個通過或正在考慮制定「反皈依法」的邦亦聚集在這些地區，當中一些已經實施該法律數十年之久。所謂反皈依法（anti-conversion law）規定，禁止通過武力、欺詐或利讁的方法，讓人們皈依某個宗教。

今年剛剛通過反皈依法的中央邦（Madhya Pradesh），將對領導「非法改變信仰活動」的人判處最高10年監禁。儘管目前未有基督教徒因此被定罪，但該法律的通過已使許多極右民族主義者受鼓舞，變相導致針對基督教社群的攻擊有增無減。

曾參與襲擊教堂活動的Dilip Chouhan對《紐約時報》表達他對於基督教徒的厭惡，認為這些「信眾」利用迷信和贈予人們摩托車、冰箱和電視的承諾來引導人們皈依。中央邦基督教傳教士帕蒂爾（Vinod Patil）表示：「以往，當我們遇到問題會去找警察。現在，反基督徒勢力背後有政府，他們無處不在。」

印度最早在1936年已經有地區因基督教壯大的憂慮而頒布反皈依法，獨立以後的首位總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）對此持反對態度，在1955年反皈依法討論進入國會時，指出這樣的法律可能引發「嚴重的滋擾活動」。

不過，印度的民族主義情緒在2014年莫迪政府上台後持續升溫。「敞開的門」就指出：「印度教極端主義者認為，所有印度人都應該是印度教教徒，該國應該除掉基督教和伊斯蘭教。」是次，德蘭修女慈善基金遭到封殺，除了反映莫迪政府「宗教多元化」的承諾之虛偽，印度的民族矛盾和教派衝突也勢必加深。