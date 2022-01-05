加拿大作者新書《The Next Civil War》：美國正陷入爆發內戰邊緣

「沒有人想要它來臨，所以沒有人想看到它正在靠近。」加拿大時事評論員兼小說作家馬切（Stephen Marche），在1月4日出版的新書《The Next Civil War》（下一場內戰，暫譯）中，警告美國正陷入爆發內戰的邊緣。



「在美國內戰前夕，美國最聰明、見識最廣、最敬業樂業的人都沒看見它的到來。即使南方邦聯士兵開始轟炸薩姆特堡時，也沒有人相信衝突是不可避免的。北方對戰爭毫無準備，他們沒有武器。」

馬切在書中寫道，美國再一次陷入爆發內戰邊緣。1月6日國會遭受衝擊不只是一個警鐘，國會警察看到議員遭受的威脅增加了107%，密歇根州共和黨代表厄普頓（Fred Upton）因未有支持特朗普，自大選後不時收到死亡威脅，其中最近一封寫着「要他與全家去死」的信息。

圖為2021年9月25日，前總統特朗普山席共和黨的一個造勢活動。（Getty）

馬切認為，死亡威脅也成為選舉監督員的日常，在2020年後，三分之一的民意調查工作人員表示他們感到不安全。在兩極化日漸嚴重的今天，祈求有更溫和的共和黨人，恢復兩黨合作的原來樣子已是不可能的事。右派對政府愈來愈不信任，他們政治已愈來愈轉變為槍枝政治。

馬切在書中特別指出，右翼正在為法律和秩序的崩潰做準備，他們的組織甚至滲透到警察部隊中。白人至上主義的力量，在體制中阻礙警察處理國內恐怖主義案件：「2015年在FBI反恐指南中，要求處理白人至上主義案件時，不會像特工通常所做的那樣，將他們列入恐怖分子觀察名單中。」

他指反政府愛國者正有效地利用「黑人的命也是命」的抗議聲，建立支持執法的基礎，對警察的不滿會演變成騷亂，因而被視為對社會安寧的破壞。

「如果你看看威權政權是如何上台的，他們會默許一群政治暴徒對他們的政敵使用暴力。這導致了很多街頭暴力發生，公眾對街頭暴力感到不安，並會要求政府對這種街頭暴力採取行動。但政府會因現有政制下無法處理，並要廣泛的授權權力，追捕這些暴徒。當然，一旦獲得了廣泛的權力，政府就不會單純用於針對暴徒。」

圖為2016年9月，北卡夏洛特有黑人被警方擊斃，爆發大規模示威。（Getty）

馬切指，然而左派陣營未有準備，他們已經分裂成完全無法正視當下事態的嚴重性，一些自由主義者仍然抱有不合理的信念，幻想他們創造的公能機構能夠拯救他們。而那些覺醒的教育和政治精英們，卻選擇內鬥。

他主張「左派應該要做的，是放棄政治的聖神幻想，他們應霸佔最高法院法官位置，強行通行議案，使華盛頓特區變成一個州。但這為時已晚，一旦右派控制了制度，他們就會利用這些制度推翻最基本的民主。他們正努力消除這些會阻礙他們達成目的的規則。」右翼有一個計劃：利用這個要崩潰的機會。

馬切寫道，內戰不是危言聳聽，而是超越最危言聳聽的預測：「試想一下回到10年前，並說一位共和黨總統會公開支持朝鮮的獨裁統治，任何陰謀論者都不敢作這個夢。」