Omicron｜美國單日破百萬確診　NCAA、職業泳賽相繼取消

新冠變種病毒Omicron在全美迅速傳播，美國單日確診數字再創疫情以來新高，新增約106萬宗確診。美國游泳協會新年度首個大型賽事，也因此取消。



佳節過後，美國確診數字急增，原訂於1月12到15日在田納西州諾克斯維爾市（Knoxville）進行的TYR職業游泳系列賽，美國泳協表示，要以選手及工作人員的健康、安全為優先，決定先取消今年度賽事。

美國游泳協會宣布取消TYR職業游泳系列賽首個賽事。

這項賽事往年均吸引400至600名世界級泳手參加，包括美國隊泳手及世界前50的星將。美國泳協主辦的下一站職業賽事，是3月2日到5日於愛荷華州首府德梅因的職業泳賽。

新冠肺炎疫情從2020年開始影響全球許多體育賽事進行，去年美國泳協也因為疫情取消了3站職業系列賽，原於今周舉行的3場NCAA賽事也取消。