美國禁俄羅斯油氣進口 　歐盟不靠俄天然氣「一年可成事」？

俄烏的第三輪談判並未取得結果，兩軍戰事延續，能源價格繼續上揚。早前，俄羅斯威脅切斷北溪一號（Nord Stream 1）通往歐洲的輸氣管道。這令歐洲天然氣價格周一飆升至歷史新高。到周二（8日），美國總統拜登（Joe Biden）宣布禁止俄羅斯石油及天然氣進口。更依賴俄國能源的歐盟亦宣布在一年內削減66%俄羅斯天然氣進口，然而這個大膽目標又是否符合現實？



3月7日（周一），歐洲天然氣期貨價格突破3,500美元/千立方米，一度觸及每兆瓦時345歐元，刷新歷史最高記錄。而且自2013年以來至上周五以前，該價格都未試過升穿200歐元，而且去年之前，更是未超過30歐元。

歐洲天然氣期貨指標荷蘭TTF天然氣期貨價格於3月7日一度觸及每兆瓦時345歐元。（tradingeconimics.com）

拜登遂於周二正式宣布，禁止進口俄羅斯能源，包括石油、液化天然氣及煤炭，但不包括核電站所需的鈾。英國同日亦表示，將於今年底逐步停買俄羅斯石油，下一步將研究削減俄氣進口。

作為俄氣最大進口地的歐盟，布魯塞爾方面周二公布一份「擺脫對俄羅斯石化燃料依賴」的提案，同時加快部署《歐洲綠色協定》（ European Green Deal ）的部署。歐盟氣候政策主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，2022年底前歐盟可減少進少1,000億立方米的俄羅斯天然氣，即是原進口量的三分之二。「歐盟外長」博雷利（Josep Borrell）重申，歐盟不計劃禁止俄羅斯能源進口。

烏克蘭局勢：俄烏戰事激化，為歐盟帶來兩大迫切危機：難民及能源。（AP）

歐盟有多依靠俄羅斯的天然氣供應？在2021年，歐盟從俄羅斯進口了共1,550億立方米的天然氣，佔整體天然氣入口的45%，並佔使用量的近40%。

過去一年的入口天然氣漲價本已高得驚人，如今限制俄氣，勢推一步推高價錢。挪威能源Rystad Energy高級分析師 Kaushal Ramesh 在一份報告中表示：「令人瞠目結舌的風險溢價表明，制裁俄羅斯能源出口或輸氣管道，預期會令（歐洲的）供氣受阻。」，「這樣的價格，很可能正逼近西歐的承受能力的極限。」

為了保障法國民眾免受能源價格猛漲的影響，法國經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）7日宣布，政府計劃撥款逾200億歐元。勒梅爾又表示，需要加速擺脫對化石燃料的依賴，同時在能源問題上尋求獨立性。

而事實上，官方為應付能源價格上漲而加大支出，將會擴大財政赤字，但若非政府補貼，法國電價及天然氣價格將會明顯上漲。法國能源公司Engie的行政總裁麥格雷戈（Catherine MacGregor）7日更警告，如果停止從俄國進口天然氣，歐洲於下個冬季可能會面臨供應短缺。

替代天然氣哪裏尋？

對於歐洲而言，天然氣問題比石油來得迫切，急需尋找其他天然氣供應。作為僅次俄羅斯後的第二大供應國，挪威已準備把產量最大化。

相對依賴俄國能源的德國正致力從卡塔爾加大液化天然氣進口，同時向其他歐洲國家買入天然氣。當局更不排除重新使用煤作燃料。但一旦德國恢復使用高污染的煤炭，將會違背2030年前淘汰全國火力發電廠的「綠色承諾」。

短期內，作為預防措施，為了做好最壞的打算，我們可能不得不讓燃煤電廠處於待命狀態，甚至可能讓它們運行。 德國經濟部長哈貝克（ Robert Habeck ）

至於意大利，總理德拉吉（Mario Draghi）於周末已跟卡塔爾國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar）通電，尋求加強兩國的能源合作，同時意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio ）於上月底已到訪非洲天然氣大國阿爾及利亞。由於阿爾及利亞擁有連接意大利與西班牙的輸油及輸氣管，在去年已加大供應5%，亦有餘力加大對歐洲的整體供應。因此，阿爾及利亞相信會是歐洲短期能源替代的一大「救星」。

不過，要一年內大減三分之二的俄國天然氣進口實屬冒進的險著。國際能源總署（IEA）三月初發表報告指，就算目標設定在一年內減少三分之一，也有大量條件需要滿足：首先要增加300億立方米的替代天然氣供應、把歐洲的生物能源及核能產量最大化、加快部署新的風能及太陽能項目、加快用熱泵替代燃氣鍋爐，以至提升儲能基建及減少消費者用量等多方面配合。

在俄烏衝突升級的背景下，德國政府將暫時停止北溪2號天然氣管道項目的審批程序。（美聯社）

何況一旦俄羅斯報復切斷現有北溪一號天然氣管道的供應，歐盟也許根本來不及變陣，時間非常緊迫。歐盟氣候政策主席蒂默曼斯也直言：「到今年年底前三分之二。這很難，是該死的艱難（bloody hard），但如果我們願意比以前走得更遠更快，這是可能的。」

「沒有人再有任何幻想。俄羅斯將其天然氣資源用作經濟和政治武器表明歐洲需要迅速採取行動，要為明年冬天俄氣供應的不確定性做好準備。」IEA 執行董事比羅爾（Fatih Birol ）說。