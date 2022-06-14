柬埔寨海軍基地│吉布提基地邁第一步　中國「海洋強國」有多遠？

中國援助柬埔寨的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）升級，遭美國媒體揣測是中方於當地設立海外的軍事基地。實際上，吉布提才是中國現時唯一一個海外軍事設施：「中國人民解放軍駐吉布提保障基地」的所在地。2017年8月1日中共解放軍建軍90周年當天基地正式投入使用，標誌着中國朝「海洋強國」邁出了重要一步。



位於亞丁灣西岸的吉布提（Djibouti），面積2.3萬平方公里，人口約92萬，扼守着紅海到亞丁灣的通道，其戰略地位重要性不言而喻。吉布提與厄立特里亞、埃塞俄比亞、索馬里為鄰，東北隔着紅海的曼德海峽與也門相望。商船經由蘇彝士運河進入地中海，或經阿拉伯海通往波斯灣、印度洋的要衝曼德海峽（Mandab Strait）等，因此戰略位置十分重要。當地經濟主要倚靠轉口貨物及出租土地賺取外匯。該國大部份地方為沙漠，自然資源貧乏、工農業基礎薄弱，加上政局不穩，是世上最不發達國家之一。

不過，由於地理位置優越，加上有天然深水港，故其作為區域貿易和轉運樞紐的地位日益重要。目前，這裏同時是駐外美軍在非洲最大的基地和法軍的最大駐外基地，日本自衛隊也建立目前海外唯一的軍事基地。

吉布提地理位置優越，許多軍艦也會停泊當地港口，圖為德國軍艦於2003年停泊當地。(Getty)

吉布提保障基地是中國軍方的駐外保障基地，隸屬中國人民解放軍海軍，也是中國人民解放軍目前唯一的海外軍事基地。基地面積約200公頃，可駐紮約400名官兵。

基地內除了設有營房、綜合大樓等生活設施及辦公設施外，亦設有一條主要供直昇機使用的400米長跑道，以及解放軍在海外的首個軍用醫院。由2018年起，基地加建了一個長330米的碼頭，以供軍艦停靠補給之用，可停放如遼寧號航空母艦、核動力潛艇等的大型軍艦。

吉布提守着紅海與亞汀灣的海上咽喉，也是世上最重要的石油通道：

一直以來，吉布提基地的興建從始至終均是由中國軍方主導、軍方修建、軍方所用的軍事基地，唯中國外交部傾向避免使用軍事基地這一名詞。中方多次重申，在吉布提的設施並不能被稱為軍事基地，因為它在規模和功能上遠遠達不到軍事基地的級別。

作為全球第二大經濟體，中國近年在海外投資劇增、在海外的從業人員數量龐大，中國維護自身經濟以及政治實力的迫切性與日俱增。在海外設立軍事據點，顯然符合中國日益增長的海外經濟和政治利益。

在海外設立軍事據點，顯然符合中國日益增長的海外經濟和政治利益。(Getty)

源起2000年代初亞丁灣護航

在21世紀初，非洲亞丁灣並不平靜。這裏是船隻快捷往來地中海和印度洋的必經之地，也是波斯灣石油輸往歐洲和北美洲的重要水路。在亞丁灣西南方的索馬利（Somalia），該國經濟長期處於世界最低的水平，國內政治長期處於內戰和無政府狀態。當地漁民為保護海域向非法進入的別國漁民發動攻擊，進而發展成海盜般的群體組織。

當時，索馬利海盜攻擊事件經常成為國際新聞，相關的搶劫活動嚴重危及世界各國船隻安全，當中包括有中方船隻被劫。2008年6月，聯合國安理會通過第 1816 號決議，授權各會員國可以有合法「打擊索馬利亞沿海海盜和武裝搶劫的行為」，數月後再通過決議敦促有能力的國家，與索馬利亞政府合作打擊海盜。同年12月，中國當局決定根據聯合國安理會第 1846 號決議向亞丁灣派遣第一批護航艦隊，主要工作是保護航行該海域的中國船隻及人員的安全。

海盜問題於2000年代經常困擾亞丁灣。(Getty)

經過多年在亞丁灣的護航，中國海軍深感建立海外據點的重要性與迫切性。2016年11月，中央軍委前副主席范長龍訪問吉布地會見了總統蓋雷（Ismail Guelleh），雙方最終達成協議讓中國設立海外軍事基地。

現時，吉布提後勤保障基地的主要任務，包括有對亞丁灣護航艦隊進行後勤補給保障、對中國派遣蘇丹、剛果、馬里等國的聯合國維和任務部隊，提供後勤、裝備保障和相應支援，對可能出現的相關地區撤僑任務，提供人員駐留和保障支援等。

配合「一帶一路」彰顯重要性

的確，吉布提位處非洲之角（Horn of Africa），這裏是連結印度洋、紅海、地中海的海上要衝，擁有極高的地緣政治價值，故長久以來也是列強必爭之地。

總統蓋雷2019年於北京與國家主席習近平會面。(Getty)

非洲也是中國「一帶一路」計劃的重要據點，據中國的數據顯示，中國國企過去20年在非洲各地建造100個商業港口。2017年，中國當局也在吉布提設立「非洲最大的自由貿易區」。該區佔地約48平方公里，初期投資為3.4億美元。自貿區由吉布地港口和自貿區管理局、招商局集團，以及大連港集團、億贊普集團等中資企業共同投資及營運。該自貿區將進一步幫助吉布提打造成區域的物流中心角色，並將成為中國「一帶一路」戰略幅射非洲的重要支點。

2013年7月，國家主席習近平主持大陸中央政治局第8次集體學習，曾以「建設海洋強國」為題進行研究。他表示「建設海洋強國，是中國特色社會主義事業的重要組成部分。實施建設海洋強國的戰略性部署，對維護國家主權、安全、發展利益，對實現全面建成小康社會目標，進而實現中華民族的偉大復興，都具有重大而深遠的意義。」

由此可見，吉布堤的海外據點雖然可能與雲壤海軍基地的升級計劃僅是個小型的發展項目，但亦是中國海權發展中極為重要的一步。吉布堤後勤保障基地，是中國海軍在海外建立的第一個據點，使得中國的影響力投射非洲得以具體化，同時保護中國的海洋權益。