服刑「4年變17年」　英國監獄保護公眾監禁刑罰緣何成為災難？

英國囚犯戈雷格（Greggor Grey）最近成功越獄，早前更親身上podcast節目，大談17年獄中生活，又痛批當地監獄體系既不公正又讓人心痛，快要將自己逼瘋。事件除了引起外界嘩然外，也再一次讓人關注當地「保護公眾監禁刑罰」所造成的種種不公現象，導致許多人面臨出獄無期的苦況，更有囚犯因感到絕望而自殘或自殺。



「保護公眾監禁刑罰」（Sentences of Imprisonment for Public Protection，IPP）是英國政府於2005年至2012年間實施的措施，其目的主要是確保危險的暴力犯和性罪犯留在監獄，直至不再對社會構成威脅。犯人通常會被判入獄數年，然後必須說服假釋委員會出獄後不再犯事才能獲釋。而且，即使罪犯能夠獲得釋放，假如他們再次犯法或違反釋放條件，也可被立即送返監獄囚禁。

IPP類似於一般人熟悉的無期徒刑，兩者分別在於前者刑期較短一些，而且可能在一定年期後申請獲釋。問題的癥結在於，監獄根本沒有課程教囚犯證明自己已經洗心革面，所以他們不懂如何給假釋委員會留下好印象。部份囚犯接二連三遭拒絕釋放，漸漸變得絕望，開始與其他囚犯打架，導致獲釋的機會因而更低。

目前，全英國有約3000人是因IPP而出獄無期。(Getty)

在該刑罰實施之前，當局曾預計監獄人口會因而增加約900人，但在刑罰實施期間卻有多達8711次相關的判決，意味實際數字較估計的要高得多。許多人在刑罰實施後還發現，所謂「危險的」罪犯的定義其實相當模糊，不少人事實上只是僅僅因為偷竊、毆鬥、刑毁等較輕微的罪行而遭IPP判決。

由於刑罰甚具爭議，司法大臣祁淦禮（Kenneth Clarke）於2012年在公眾壓力下被迫廢除了IPP。由於此舉並沒有追溯性的，意味着數千名早前被判決而沒有任何釋放日期的犯人，仍需繼續在監獄中服刑。據2020年12月英國一份監獄改革的報告指出，雖然過去五年間，從未獲釋的IPP囚犯由4,431人下降至1,895人，惟被召回監獄的人數卻暴增了184%，從477人增加到1,357人。

這表示出獄無期的問題，至今依然困擾着至少逾3000人。

英國已於2012年廢除IPP，惟措施不具追溯期，未有完全解決問題。(Getty)

有人自殘致失去一腿、有人絕望自殺…

近日，戈雷格在越獄後於一個podcast節目中表示，自己在兒子出生不久後就因為搶劫而被判入獄，最初刑期僅為4年，卻因受到IPP規範一直未能獲釋。他無奈表示，自己對於孩子的人生一無所知，「法官判我4年，但17年過去了，我還在監獄裏，問着『你們還要多久才會把我送回家？』」 據《衛報》等媒體報道，戈雷格經已向假釋委員會提出9次申請，惟均沒有通過審核。他計劃在明日（14日）的第10次假釋聽證會之前返回監獄，即便他自認勝算不高。

戈雷格出獄無期的處境其實並非特例，近年不少IPP囚犯的情況同樣引起過英國社會的關注。舉例，沃德（James Ward）於2006年因實際身體傷害而在監獄中服刑，後因無法適應監獄生活放火燒掉牢房的床墊，最終被判IPP，結果他由原本10個月的刑期變成服刑11年，至2017年才獲釋。這名有心理健康問題的犯人，在服刑期間經常自殘。他的姐姐表示：「在合適的支援下，James不會對公眾構成風險，他只會對自己構成風險。」

自殘的情況的確不是少數，甚至有年青囚犯因失去希望，於短短四個月內自殘30次，更因傷重而導致失去了一條腿。

2015年，另一名IPP囚犯尼科爾（Tommy Nicol）因出獄無期，大感心理折磨而自殺。他的妹妹Donna Mooney當時曾呼籲採取急切的行動，解決一眾同樣出獄無期的IPP囚犯。據知，在尼科爾自殺前九個月，曾寫信投訴該刑罰制度在心理上嚴重折磨犯人。

Mooney表示：「我見到IPP判決對我哥哥的影響有多大，這還讓他奪去自己的生命，可見他徹底失去了希望。」她認為，如果哥哥知道自己有一個固定的獲釋日期，即使他最終可能需要在監獄度過更長的時間，她相信至少他今天應該仍然活着。負責調查的法醫精神病顧問Dinesh Maganty表示，失去希望是囚犯自殺的一個關鍵因素：「這個制度的確令人痛苦，它影響的不僅是監獄裡的人，還影響了身邊每一個人。」

前內政大臣白文傑勳爵去年承認，IPP是個災難。(Getty)

主事人：IPP真是個災難

2003年提出IPP計劃的時任內政大臣白文傑勳爵（David Blunkett）於去年承認，該計劃如今已演變成「一場災難」。對於囚犯因違反釋放條件而再度送監的犯人，他表示：「這是不道德的，因那些在囚期間自身安全或已受損的犯人，他們出獄時所處的環境可能使他們受到進一步的傷害。」

他補充說：「這種情況不能再繼續下去。為了個人和他們的家人，也為社區的安全，我們必須做些事情。因為他們在囚禁或假釋的時間越長，他們就越有可能發現自己無法改過自新、重過正常生活，這有機會令他們再次犯罪。」他承認自己當年提出IPP的決定可能有錯，但認為政府現在是有機會糾正過來。

英國當局仍需時間研究如何解決IPP的問題。(Getty)

去年11月，英國上議院有跨黨派聯盟就IPP的問題進行過辯論，提出了旨在解決該刑罰判決持續問題的修正案，惟遭當局最終駁回所有修正案的建議。司法部政務次官沃爾夫森（David Wolfson）解釋：「現行制度肯定存在問題，但這是一個難題，我們正在仔細研究解決方案。必須重申的是，每年有大量IPP 囚犯被釋放，假釋委員會做出積極決定的比例仍然很高。」

誠然，IPP保障整體社會的考慮出發點是好的，所謂的刑期亦僅意味「最低消費」，部份犯人或許對自身的處境有所誤解。惟該計劃至今所衍生出的種種問題，包括出獄無期導致囚犯失去希望、缺乏各類支援等，實有需要得到急切的處理和解決，以避免上述一些悲劇再次上演。