燃氣價格高企　泰國家庭掀「燒蜂窩煤」熱潮　突顯東南亞能源危機

國際能源價格高企，泰國家庭近來為省錢紛紛改燒蜂窩煤，連當地官員都倡導這樣做。燃氣供應不足問題並非只存在於泰國，例如老撾農民陷入無燃油可用的困境、斯里蘭卡更要求國民每周多放假一天節省能源，這些現象均突顯不止在歐美，東南亞、南亞多國也正面對燃氣危機。



燃氣價格問題已嚴重影響多國民生，包括在東南亞的泰國。據泰國中華日報6月21日報道，由於液化石油氣價格太高，泰國不少民眾開始改燒蜂窩煤，原因是價格更實惠，可節省家庭開支，就連能源部官員也鼓勵這樣做。

能源危機：泰國家庭為節約用氣紛紛改燒蜂窩煤，甚至連當地官員都倡導這樣做，圖為蜂窩煤（示意圖 / 視覺中國）

「燒蜂窩煤」在很多人心目中固然不是好選項，除了不環保外，也較為危險，例如要防範一氧化碳中毒，但官員仍主動鼓勵使用，與泰國現正面對的能源危機有關。彭博社6月22日報道，隨着能源價格高企，泰國正限制液化天然氣進口，可能使該國面臨燃料短缺的風險。

泰國中華日報則指出，由於油價太高，泰國交通組織已向政府表示若然沒有補貼，7月起有80%載客車輛可能要停止運作，另一方面泰國燃油基金面臨960億泰銖（約212億港元）的資金缺口，輿論憂帳戶赤字將再創新高。

南亞能源危機：圖為2022年5月14日一名斯里蘭卡婦女在首都科倫坡參與集會抗議，要求政府解決石油氣短缺問題（AP）

不止是泰國的危機

類似問題不止是泰國在面對，甚至遍及東南亞、南亞多國。在東南亞老撾，6月初國營傳媒《萬象時報》（Vientiane Times）發表文章，講述當地農民正受能源危機影響，隨着油價飛升，農民面臨無燃油可用的問題。當地4月汽油價格按年升72%，在首都萬象（Vientiane），油站也大排長龍。

在另一東南亞國家菲律賓，油價急升造成當地多條長途巴士線大受影響，只得兩成至三成仍在營運，多達2.6萬名巴士員工要離開原定的工作崗位。越南的能源庫存則降至只足夠國內使用5至7天，政府正提交方案，希望把庫存提升多達4倍。

油價飛升問題影響全球，圖為2022年6月19日在越南河內一個油站（AP）

購入俄羅斯石油？

在陷入財困的南亞國家斯里蘭卡，燃油問題更是引發示威，政府推出的應對政策，甚至包括安排國民每周多放假一天，以盡量節省能源。

當地總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）6月11日接受美聯社訪問時表示，未來可能要被迫購入更多俄羅斯石油，以應對這場危機。