拒絕「大和撫子」形象　日本年輕女性追捧「中華妝」？

珊瑚色的眼影向上暈開、襯托着色彩更加鮮明的唇彩，黑色眼線從眼角伸出，泛着光的鼻樑和臉頰勾勒出一張輪廓鮮明、精心修飾的娃娃臉。 屏幕上的主角、日本YouTuber「鹿の間」對着鏡頭說道：「跟日本和韓國的妝容比起來，中國妝容在某些地方有些微妙的不同。」這段妝容教學影片2019年發佈後爆火，觀看數過百萬。



隨着日本美妝KOL在YouTube和TikTok上發佈各種中國妝容的影片，日本女性間掀起一股中國妝容潮，許多年輕女性開始學着使用更多眼線、假睫毛和顏色鮮艷的口紅來化妝，一改日本自然系妝容風格。

平時喜歡研究化妝品的裕美子表示，日本妝容中大多保留亞洲人天生的偏黃色皮膚，中國妝讓女性的皮膚顯得更白、且具有光澤感和透明感：「關鍵是眼影要少用些顏色，多用眼線和睫毛膏來突出眼睛。」

「Chiborg」大行其道

「中國メイク」（中國妝）和新造詞「チャイボーグ」（Chiborg，即China、Cyborg的結合，意指像機械人一樣擁有精緻輪廓和面容的中國美女）一時成為流行詞。除了「鹿の間」外，nanakoななこ、ハウスダスト等KOL創作的中國妝視頻都在YouTube上獲得了百萬以上的瀏覽量。

最近一年，這種色彩濃重、鮮明的風格又被新的中國妝風格取代，包括帶有幾分稚嫩、清純感的「純欲妝」、以及用大量腮紅呈現出少女感的「芭蕾舞裝」等。

東京亞洲大學的城市創新學院教授後藤康浩認為，這一趨勢背後反應的是中日韓三國的青年文化越來越接近。而在韓國風於日本盛行幾年後，從Qoo100等網購平台到線下的藥妝店、Loft和Cosme等美妝集合店，越來越多能看到中國品牌的身影。

適逢中國化妝品市場迅速增長，2019年首次超過日本成為世界第二大化妝品市場。包括Zeesea（滋色）、Colorkey（珂拉琪）和花知曉等企業在內，一批新銳國產品牌在本土市場競爭日趨激烈之下出海日本，而中國妝的流行則給美妝品牌帶來了大量曝光度和銷量。

裕美子表示，2020年疫情開始後許多人被困在家裏，看YouTube、TikTok的時間也多了起來，她也是在這時留意到中國化妝品牌：「我以前去過中國旅行，但印象中中國人不怎麼化妝，所以沒想到中國化妝品會這麼受歡迎。」

年輕女性拒絕「大和撫子」？

在日本市場調研公司TT總研2019年進行的一項調查中，日本女高中生將「チャイボーグ」（Chiborg）選為2020年的流行趨勢，調查指出該詞語在社交媒體上的流行類似於此前在的韓妝風潮。

郭兮若多年來協助中國企業在日本進行市場營銷，在他看來，近些年日本多流行淡妝、裸裝，「非常的清新，她們也膩了，希望來點不清新的」。而正是這批15-28歲間、追求新意的年輕女性，成為許多國產美妝公司的目標客群、推動了他們的發展。

圖為2020年，幾名女顧客在東京伊勢丹百貨商店內使用化妝品。（Gettu）

日本女專欄作家青樹明子在日經中文網撰文稱，日本女性擁有根深蒂固的「大和撫子」（指代性格文靜矜持、溫柔體貼並且具有高尚美德氣質的女性）思想，認為沒有個人主張、不愛出風頭才是淑女風範。這種觀念在妝容上也有體現。

她回憶自己過去在中國參加電視台錄製，同場的主播經過化妝師一番裝扮，全都「變身」成精緻、漂亮的美人面孔，惟她「因為習慣了自然的妝容，受不了這樣的濃妝艷抹，於是婉言謝絕說『我還是自己化吧』」。

但青樹明子認為，中國妝塑造的女性形象「不迎合他人」、「堅持自我」，受到了日本年輕女性的歡迎。裕美子則表示，相比日式妝容中可愛的女孩形象，中式妝容給人的印象則是堅強、不輕浮，「讓人感覺判若兩人」，她認為這更符合通過社交網絡表達自我的新一代女性的風格。