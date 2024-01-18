美中俄紛搶關鍵礦物　沙特阿拉伯望借力打力實現「王儲大計」？

有美媒日前表示，美國、中國和俄羅斯正在中東國家沙特阿拉伯展開一場爭奪關鍵金屬的「競賽」，冀藉此推動能源轉型，擺脫對化石燃料的依賴。上週於首都利雅得（Riyadh）舉行的一個礦業會議迎來全球多國的與會者，沙特預計在為期3天的會議期間達成總值約750億里亞爾（約1,564億港元）的交易，而美國和俄羅斯均與沙特簽署與礦產有關的諒解備忘錄。



沙特政府最近表示，該國未開發礦產資源的估計價值已由2016年的1.3萬億美元（約10.17萬億港元）上升至2.5萬億美元（約19.56萬億港元）；迄今為止，該國已發現逾48種礦物，包括大理石、花崗岩、金、銅和鐵。這些金屬的開採速度很快，尤其是鋁和鋼等高需求金屬。而且，由於該國大部分土地仍有待勘探，意味這一數字還有可能上升。

沙特政府致力於國際的商貿中心，該國領導人過去多年不僅重啟了與華盛頓方面的關係，還與莫斯科和北京建立了更密切的聯繫。沙特正把自身定位為從中亞延伸到中東和非洲的一個「超級地帶」中心，稱這個地帶擁有全球至少三分之一的自然資源，包括關鍵礦物。該國礦業部副部長Khalid al-Mudaifer說：「我們位於世界的中間，從位置上來講，沙特位於三大洲之間，我們將整個世界連接在一起。」

沙特上周於利雅德舉行礦業會議，吸引全球多國與會者參與。(網上圖片)

中美俄較勁 暗指中國電動車供應鏈

去年8月，沙特宣布將會加入金磚集團。翌月，沙特擬向美國提供關鍵金屬，助力美挑戰中國電動汽車地位。當時有知情人士透露，根據談判內容，一家有政府背景的沙特企業考慮斥巨資購買非洲等全球礦業資產的股份，而美國企業屆時將從這家沙特企業購買相關金屬，具體細節仍在討論中。有美媒分析指，此舉旨在遏制中國在電動汽車供應鏈中的主導地位。

美國政府出席日前沙特舉行的礦產論壇被視為美沙兩國關係改善的跡象。白宮高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）在該論壇上發表了講話：「這與地緣政治對手無關，我們必須與我們的盟友和朋友共同投資，以確保全球系統供應充足且多元化。」美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States）與沙特方面簽署的諒解備忘錄，呼籲為美國對沙特的出口提供融資，並在關鍵礦產項目等方面開展合作。

白宮高級顧問霍克斯坦表示，與沙特合作與地緣政治對手無關，而是要確保全球系統供應充足且多元化。(Getty)

與此同時，沙特亦推動與中國的業務往來，尤其是推動中國電動車市場利用其礦產資源。去年7月，沙特投資部與中國電動車製造商華人運通簽署了一項價值56億美元的協議，合作生產電動車。沙特希望與北京方面建立關係，作為更廣泛地緣政治轉向的一部分，也尋求在此過程中減少對美國的依賴及增強自己的影響力。

此外，沙特與俄羅斯簽署的協議稱，兩國將在地質和礦產資源方面進行合作。據知情人士透露，沙特還在洽談注資全球最大新銅礦之一的巴基斯坦Reko Diq項目，而且還有其他幾筆來自巴西、盧森堡、英國的投資合作正在醞釀中。這些皆是沙特希望吸引更多外資進一步發展該國礦業的努力。

冀打通沙特未來願景的「任督二脈」？

早於2016年，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）經已公布「2030願景」，概述沙特的三個主要目標：將自己定位為阿拉伯和回教世界的中心、成為全球投資強國，並發展成為連接亞洲、歐洲和非洲三大洲的全球樞紐。其長遠目標是希望實現經濟轉型，透過勞動力市場改革和數碼化，擺脫對石油依賴，變成多元化的經濟產業，增加非石油收入。

2019年，沙特成立了工業和礦產資源部，以加速採礦業的成長。(Getty)

2019年，沙特成立了工業和礦產資源部，以加速採礦業的成長。為吸引外資，沙特推出了新的採礦法，使企業更容易勘探和開採礦物，並提供財政誘因。

從美中俄紛紛投資沙特礦業，有分析認為沙特方面對經濟實現多元化抱有不小的野心，希望透過與多國的合作能加速完成該國未來的發展經濟計畫。畢竟，隨着新能源的興起，以及石油資源不斷耗盡，沙特明白到需要為自己尋找新的出路，以保障強勁的經濟水準。

根據2030願景，沙特希望提升採礦業在國家經濟中的作用，將其定位為國家工業發展和物流計畫外的第三個關鍵經濟支柱。採礦業亦將是沙特實現綠色轉型、經濟數位化、成為全球技術和互聯互通中心、生產核能以及在地化軍事採購的「重中之重」。

再者，該願景還將採礦業確定為沙特在2060年實現淨零碳排放目標的關鍵。沙特希望其採礦驅動的綠色轉型能夠將再生能源在整體能源結構中的貢獻率提高到50%。該國正努力在2030年前將採礦業對其國內生產毛額的貢獻從170億美元（約1,339億港元）提高到750億美元（約5,867億港元），從而創造出數千個高價值就業機會。

預計到2035年，當地礦業投資將使該國礦產進口從目前的190億美元（約1,486億港元）減少到115億美元（約900億港元），從而降低成本並提高依賴礦產的沙特工業的競爭力。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）於2016年經已公布「2030願景」。(Getty)

外界認為沙特發展礦業，還與該國的核電計畫有關。作為與以色列關係正常化協議的一部分，沙特已在美國的支持下就啟動民用核子計畫進行了談判，儘管由於以巴衝突導致地區緊張局勢加劇，這種可能性在短期內或不太可能發生。

縱然沙特看似成為美中俄等多國的目標市場，惟有專家仍對沙特礦業的潛力表示懷疑。有業界人士指，沙特的鈾儲量「嚴重不符合成本效益」，因預計發現這些儲量的銅礦床只會在中小型地區發現，這使得它們對全球主要礦業公司的開採吸引力低於大型礦業公司。何況，外界也擔心沙漠中的供水有限和基礎設施缺乏。

最後，國際社會對採礦業的環境、社會和治理影響的審查，也可能會限制國際投資者擴大沙特礦業的投資和參與海外合作夥伴關係的興趣。