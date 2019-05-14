中美貿易戰拖累道指曾瀉逾700點　人民幣兌美元創近5個月低位

中美貿易戰升溫，中國周一（13日）宣布自6月1日起向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率，消息刺激美股低開，道指低開374點，中段跌幅擴大至719點；及後美國總統特朗普表示將在6月底與中國國家主席習近平會晤，消息有助市場憂慮情緒稍為降溫，道指跌幅收窄，收報收報25,324點，跌617點或2.38%。

周一（13日）美股中段期間，美國總統特朗普稱，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）與中國國家主席習近平會面，並預計屆時與習近平的會晤可能富有成效。

特朗普表示，相信中美有95%能達成協議，且未決定是否向3250億美元中國貨徵收關稅。

中美貿易戰：美國總統特朗普周一（13日）在美股中段稱，將在6月底的日本二十國集團峰會（G20）舉行期間，與中國國家主席習近平會面。惟投資者仍對達成協議的前景愈見不明朗，擔心貿易爭端會繼續惡化。（路透社）

蘋果股價挫5.81%

美股周一（13日）暴跌，道瓊斯工業平均指數最多跌719點，收報25,324點，跌617點或2.38%；標普500指數跌69點或2.41%，創3月27日以來收市新低的2,811點；納斯達克綜合指數收報7,647點，跌269點或3.41%，創2019年以來最大單日跌幅。

與中國市場有密切關係的重型工業設備製造公司Caterpillar收跌4.6%；波音（Boeing）跌4.8%，投資者憂慮波音產品可能在貿易戰中被中國排除在採購的對象之外。蘋果公司（Apple Inc.）在貿易戰陰霾下，同日在美國最高法院關於有關App Store的反壟斷案中敗訴，股價下挫5.81%。

環球股市受壓，歐洲三大指數收市下挫。英股跌0.5%、法股跌1.2%、德股跌1.5%，當中汽車股及原材料股成為重災區。

中美貿易戰：道指周一（13日）曾瀉719點，收跌617點。市場仍擔心中美未能達成協議。（路透社）

人民幣兌美元下跌

貨幣方面，美匯變動不大，美匯指數報97.3水平；人民幣滙價則顯著下滑，人民幣兌美元匯率一度跌至6.92，是2018年12月24日以來最低。分析預料中國可能會出手干預，阻止匯率跌穿7元，並估計中國可能大量拋售美國國債。

投資者紛紛湧入美國國債及黃金等避險資產，金價重上1,300美元關口，每盎司報1,300美元，升1%；美國10年期公債孳息率低見2.398厘，隨後回穩在2.4厘，創3月28日後新低。比特幣曾飆升至最高7,947美元的9個月高位，及後報7,845美元，升9.5%。

（綜合報道）