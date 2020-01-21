瑞士達沃斯世界經濟論壇揭幕　特朗普演說　姆努欽稍後有講話

一年一度在舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）1月21日在瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos）揭幕。以下是開幕當天五大看點。

美國總統特朗普1月21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上作揭幕致辭。（AP）

特朗普：美國參議院將展開對該國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾審訊之際，特朗普將身在達沃斯與多國領袖及行政總裁會面。特朗普在香港時間下午6時發表演說。此外他將與伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）、巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）以及伊拉克庫爾德自治區總統巴爾扎尼（Nechirvan Barzani）會面。

通貝里在2019年9月出席氣候生動峰會期間，被傳媒拍攝到在特朗普到達會場期間，曾瞪目怒視對方。（Reuters）

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華為創辨人任正非：路透社21日報道稱，中國電訊設備生產商華為的創辦人任正非會上台講述有關「科技軍備競賽」（tech arms race）的未來情況。隨着他的千金、在加拿大被捕的華為副董事長孟晚舟20日在卑詩省最高法院現身，出席第一場關於她的引渡聽證會，以及中國一直要求加拿大釋放她，出席達沃斯論壇的人將注視他怎麼評論引渡聽證會。

圖為畫家筆下孟晚舟出席引渡聆訊的情形，最左方的黑髮女子便是孟晚舟。（Reuters）

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美國財政部長姆努欽：姆努欽（Steve Mnuchin）21日晚上9時30分上台發表講話。市場人士都在準備聆聽他在中美兩國執行第一階段貿易協議、或是在數碼稅及美國經濟方面的看法。

獨角獸：姆努欽的前同事、高盛集團（Goldman Sachs）行政總裁所羅門（David Solomon）將與美國大西洋大眾投資公司（General Atlantic Partners）行政總裁威廉・福特（William Ford）以及美國紐交所營運總裁坎寧安（Stacey Cunningham）一同上台就「獨角獸」的價值發表講話。「獨角獸」（Unicorn）在創業圈的意思是指估值超過10億美元的未上市公司。