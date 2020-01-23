【武漢肺炎】美學者：疫情可能成中國經濟第一隻「黑天鵝」

武漢肺炎疫情大爆發，華爾街認為，疫情將對全球金融市場增添不確定性，美國經濟學家更指出，隨着疫情擴散，中國經濟將面臨比貿易戰更嚴峻的挑戰。

美國總統特朗普和劉鶴1月15日在華盛頓簽署第一階段貿易協議。圖為兩人在簽署協議後握手。（Reuters）

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武漢肺炎疫情大爆發，多個國家或地區如美國、台灣都陸續傳出確診案例，農曆春節將至，各國防疫如臨大敵，更牽動國際金融市場的走勢。武漢肺炎，可能成為2020年中國經濟碰到的第一隻「黑天鵝」。

華爾街認為，肺炎疫情將對全球金融市場增添不確定性，美國經濟學家曼恩（Catherine L. Mann）更指出，隨着疫情擴散，中國經濟將面臨比貿易戰更嚴峻的挑戰。

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美國也淪陷 肺炎疫情牽動金融秩序

世界衛生組織（WHO）發出警告，武漢肺炎疫情將可能持續人傳人，不同的地區或國家如台灣、美國、泰國、日本都陸續傳出確診案例。

中國在17年前，曾有隱瞞SARS（沙士）疫情的前科，這次武漢肺炎爆發初期，中國當局低調處理，不過習近平很快公開給出明確指示，要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」，各地通報的確診數量也慢慢浮現。

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除了健康安全受到威脅，許多人也關注經濟層面的影響。在美國疾病控制和預防中心（CDC）確認華盛頓州出現確診病例後，道指收跌152.06點，跌幅達0.52%，近期屢創歷史新高的美股由紅翻黑。

本周在美國智庫外交關係協會（CFR）的「世界經濟情勢」論壇上，曼恩分析，中國是一個大型封閉的經濟體，國內政策因素對經濟表現影響大，比起美中貿易戰，肺炎疫情的失控，恐怕才是中國經濟所面臨的挑戰。

CNBC也在1月20日報道中指出，瑞穗銀行駐新加坡戰略主管瓦拉坦（Vishnu Varathan）認為，疫情的擴散會帶來市場的不確定性及恐懼，是有可能讓中國的經濟活動冷卻，甚至「騎劫」經濟活動方面見底或復甦的跡象。

肺炎疫情的失控，恐怕才是中國經濟所面臨的挑戰。（AP）

豬瘟、肺炎失控 中國經濟要穩有挑戰

瑞銀（UBC）亞洲首席中國經濟學家汪濤認為，中國應該已經從SARS疫情中汲取了經驗。如果疫情短期內無法獲得控制，那麼零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業，勢必受到明顯衝擊，「特別是在今年第一季跟第二季」。政府可能會加碼政策寬鬆力度來應對。

汪濤認為，如果疫情短期內無法獲得控制，那麼零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業，勢必受到明顯衝擊。

相較於當年的SARS，汪濤認為，中國當局這次介入的時間點比較早，態度也更為積極，疫情是否會如同當年的SARS持續六個月以上，還有待後續觀察，對經濟影響的層面會有多深？現在還說不準。

不過，在去年底的中共中央經濟工作會議上，習近平的目標是要實現「六穩」，也就是穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，確保不發生系統性金融風險。然而這段時間以來，非洲豬瘟、武漢肺炎的失控，短期看來仍沒有停止跡象，今年中國的經濟想要實現「六穩」恐怕有難度。

非洲豬瘟、武漢肺炎的失控，加深習近平實現「六穩」的難度。（AP）

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