【新冠肺炎】美國4月消費物價指數跌0.8%

美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）5月12日公布，剔除季節因素，4月物價下跌0.8%。 美國有線新聞網絡（CNN）指出，這是2008年來最大跌幅，也是勞工統計局1957年引入核心消費者價格指數（core consumer price index）統計物價以來，單月最大降幅。與此同時，美國物價下跌已持續兩個月。

CNN報道稱，當物價下降是因為人們已經不再採購，製造商因此會遇到無法按照正常價格售出商品的情況，並且也將做出停產相關產品或是裁員的決定，這或是需求不足導致失業率上漲、惡性循環的開始。

美國頂尖傳染病專家福奇（Anthony Fauci，右）5月12日出席國會聽證會時稱，過早重啟經濟或會有嚴重後果。圖為2020年4月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）與福奇出席記者會（AP）

報道提醒說，儘管通貨緊縮的情況並未完全到來，但如果居家限制持續下去，經濟將陷入衰退，低迷的物價將加速破壞經濟。

報道指出，物價下跌主因是受石油和能源價格下跌影響，但除此之外，4月其他物價仍然下跌了0.4%。CNN指出以下為美國物價變化幅度較大的產品：

1、新型冠狀病毒疫情導致旅行和通勤需求直線下降，造成汽油市場需求危機，加上沙特阿拉伯和俄羅斯不合時宜的價格大戰，也拖累了汽油價格。美國四月汽油價格指數下跌20.6%，能源產品價格指數整體下跌10.1%。

2、服裝、汽車保險、飛機票價下跌。同樣是由於新冠疫情帶來的外出、旅行需求空白所致。

3、和總體趨勢相反，食品和房屋租賃價格飛漲。其中雞蛋價格上漲逾16%，是食品類價格上漲幅度最大的產品。