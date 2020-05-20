【新冠肺炎】票務需求輕微改善　美國西南航空：料最壞情況已過去

美國西南航空（Southwest Airlines）周二（19日）表示，近月新增訂購機票數量首次超越取消訂位，反映新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，入座率表現最差的情況或已過去，但整體票務需求仍較去年大幅下滑，強調情況仍未明朗。

鑑於票務市場觸底回升，西南航空預期5月營運收入按年跌約85%至90%，較預期的大概90%至95%跌幅為小，而乘客入座率有望達到約30%，同樣較早前預計的5%至10%為佳；集團預料6月營運收入將下跌約80%至85%，入座率則在30%至45%之間。

同時，美國聯合航空（United Airlines）指出，自第二季以來機票需求與取消訂位的情況輕微改善，預期7月將進一步好轉，比較去年同期，集團7月運力料減少75%，跌幅小於5月的90%。至於2020年經調整資本開支，聯合航空預計少於45億美元，2021年則接近20億美元，而2022年前不會接收新飛機。

美國航空界預計，航空需求至少要數年時間回復至疫情爆發前的水平。

另外，聯合航空周一（18日）公布，即日起向登機乘客派發接待包（amenities kit），將提供口罩和消毒紙巾，並於下月開始在起飛前為所有航班進行消毒。