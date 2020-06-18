【中印衝突】「印度經濟圈」抵制華貨　貿易關係密切難說散就散？

中印爆發邊境衝突，引發兩國近數十年來最嚴重的軍事危機。民族主義情緒高漲的印度，國內反華聲音愈來愈大，民間提倡「印度經濟圈」，發起行動抵制中國貨，「#BoycottChineseProduct」（抵制中國貨）成為網絡熱話。兩國貿易關係密切，要徹底撇清關係也許是說易行難。

「香港市場」要改名

印度國內向來不乏反華聲音。月初兩軍對峙時，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式已經於印度爆紅，兩周下載量破百萬。

直到中印發生流血衝突，民間反華情緒升溫。示威者抗議解放軍殺害印軍，有人燒毀中國國家主席習近平的相片。愈來愈多人支持「印度經濟圈」的理念，小米、華為、聯想（Lenovo）和TikTok等全部都成為目標。位於西里古里（Siliguri）的「香港市場」也因而決定改名，同時不再出售中國產品。

#BoycottChineseProduct 3 indian Soldiers including an Commanding officer is killed by China, 5 casualties on Chinese side. #BoycottChineseProduct pic.twitter.com/Z7CnvcVgQh — Bharat Dighole (@dighole_bharat) June 17, 2020

Hi All Pro-Indians,

Humble request to you all to pls start chain for alternative indian or other countries' product in stead of Chinese so that those arguing that we have no other option then Chinese products can get some enlightenment. I m starting here



#BoycottChineseProduct — Abhinav Dubey (@AbhinavDubey02) June 17, 2020

We all now need to boycott Chinese goods to break there economy.we mst unite ourselves to teach the lesson to https://t.co/UcjBymCplV's time to show them power of Indian people#TeachLessonToChina#BoycottChineseProduct pic.twitter.com/qT4TC4LKOD — Nehamathpal123 (@Nehamathpal2) June 17, 2020

印度貿易逆差嚴重 華企壟斷手機市場

談到抵制中國貨，就不得不談論兩國的經濟關係。過去近十年，中國科技巨擘向印度初創企業投資數以十億計美元，不過中國對印度的主要影響力是來自貿易。

根據中國海關公布的數據，2019年中印貿易額達到926.8億美元，印度對中國的貿易逆差卻高達567.7億美元，即超過貿易額的六成。貿易逆差一直是印度政府關注的問題，一方面要求中國對印度出口商開放資訊科技和製藥市場，另一方面發展本地製造商減少依賴。

印度從中國進口不同產品。例如印度有28%的冷氣機都是從中國進口，另外有15%至20%的汽車零件也是來自中國。印度商業和工業部的數據指出，2018至19年度期間，印度進口的中國貨最多是電子設備，達206.3億美元，其次是核反應堆和化學物，分別達134億美元和86億美元。印度智能手機行業也幾乎被中國公司壟斷，最暢銷手機品牌首五位有四間都是中國公司。華企於當地設廠，製造職位，也教印度難以說散就散。

要實踐「印度經濟圈」，難就難在缺乏替代產品。抵制中國手機應用程式也毫不容易。德國之聲（DW）引述科技記者巴拉（Sahil Bhalla）指，要印度人霎眼間不用中國手機應用程式很難，要有夠好的替代產品才有效。不過印度自家製的手機應用程式發展較慢，很多人也不了解科技公司背後的所有權和中國注資的水平。

印度看似處於下風，不過華盛頓智庫奧爾布賴特石橋諮詢集團（Albright Stonebridge Group）南亞主管高希（Sukanti Ghosh）認為對於中國希望成為全球科技主導力量的目標，印度的角色重要，「我不相信這個關係中有任何人是輸家，兩國顯著獲利。」例如小米和TikTok則視印度為最大和最重要的海外。

雖然抵制「中國製造」說易行難，但有網民指出，抵制中國貨不是要即時丟掉iPhone和廢棄汽車，只是從今起，不論有多微小，也盡可能不用中國貨。