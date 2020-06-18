【中印衝突】「印度經濟圈」抵制華貨　貿易關係密切難說散就散？

世界經濟
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中印爆發邊境衝突，引發兩國近數十年來最嚴重的軍事危機。民族主義情緒高漲的印度，國內反華聲音愈來愈大，民間提倡「印度經濟圈」，發起行動抵制中國貨，「#BoycottChineseProduct」（抵制中國貨）成為網絡熱話。兩國貿易關係密切，要徹底撇清關係也許是說易行難。

「香港市場」要改名

印度國內向來不乏反華聲音。月初兩軍對峙時，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式已經於印度爆紅，兩周下載量破百萬。

直到中印發生流血衝突，民間反華情緒升溫。示威者抗議解放軍殺害印軍，有人燒毀中國國家主席習近平的相片。愈來愈多人支持「印度經濟圈」的理念，小米、華為、聯想（Lenovo）和TikTok等全部都成為目標。位於西里古里（Siliguri）的「香港市場」也因而決定改名，同時不再出售中國產品。

印度貿易逆差嚴重　華企壟斷手機市場

談到抵制中國貨，就不得不談論兩國的經濟關係。過去近十年，中國科技巨擘向印度初創企業投資數以十億計美元，不過中國對印度的主要影響力是來自貿易。

根據中國海關公布的數據，2019年中印貿易額達到926.8億美元，印度對中國的貿易逆差卻高達567.7億美元，即超過貿易額的六成。貿易逆差一直是印度政府關注的問題，一方面要求中國對印度出口商開放資訊科技和製藥市場，另一方面發展本地製造商減少依賴。

印度從中國進口不同產品。例如印度有28%的冷氣機都是從中國進口，另外有15%至20%的汽車零件也是來自中國。印度商業和工業部的數據指出，2018至19年度期間，印度進口的中國貨最多是電子設備，達206.3億美元，其次是核反應堆和化學物，分別達134億美元和86億美元。印度智能手機行業也幾乎被中國公司壟斷，最暢銷手機品牌首五位有四間都是中國公司。華企於當地設廠，製造職位，也教印度難以說散就散。

要實踐「印度經濟圈」，難就難在缺乏替代產品。抵制中國手機應用程式也毫不容易。德國之聲（DW）引述科技記者巴拉（Sahil Bhalla）指，要印度人霎眼間不用中國手機應用程式很難，要有夠好的替代產品才有效。不過印度自家製的手機應用程式發展較慢，很多人也不了解科技公司背後的所有權和中國注資的水平。

印度看似處於下風，不過華盛頓智庫奧爾布賴特石橋諮詢集團（Albright Stonebridge Group）南亞主管高希（Sukanti Ghosh）認為對於中國希望成為全球科技主導力量的目標，印度的角色重要，「我不相信這個關係中有任何人是輸家，兩國顯著獲利。」例如小米和TikTok則視印度為最大和最重要的海外。

雖然抵制「中國製造」說易行難，但有網民指出，抵制中國貨不是要即時丟掉iPhone和廢棄汽車，只是從今起，不論有多微小，也盡可能不用中國貨。

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