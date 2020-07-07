【中印關係】印媒稱印度拒考慮重返RCEP　官方未表態

中國、日韓等15國爭取在今年內簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），並希望去年退出的印度會重返談判，但印度媒體《The Print》7月4日引述來自官員的消息報道，印度不會重新審視退出決定，意味不考慮重返RCEP。目前官方未有正式表態。

《The Print》引述來自高級官員的消息指，莫迪（Narendra Modi）政府對退出RCEP的立場不變，即使其他國家打算在今年內簽署協定，印度也不會重新審視退出的決定。

報道甚至稱，由於疫情與中印邊境衝突關係，新德里政府決定不會參加所有中國參與的貿易協定，該名不願公開身份的官員稱，總理莫迪已明確呼籲印度要自力更生，故此沒有理由會去簽署該協定。目前印度官方未有正式表態，外界未能證實消息。

圖為中國國務院總理李克強（右）與印度總理莫迪（左）2019年11月在泰國出席RCEP會議時握手，印度在同年12月宣告退出RCEP（Getty）

RCEP的15個成員國之前在6月底發聯合聲明，重申今年簽署RCEP協議的承諾，並表明RCEP將對印度保持開放，聲明提到「自RCEP談判2012年啟動以來，印度一直是重要參與方。我們相信印度加入RCEP將對地區的進步和繁榮作出貢獻。」該15個成員國包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭與東盟10國。

中國商務部部長鍾山在6月底時表示，RCEP是目前全球最大的自貿區，各方確保年內簽署RCEP協定意義重大。他建議各方應充分發揚夥伴精神，盡快解決談判遺留問題，全力推動年內簽署RCEP協定。