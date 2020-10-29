【美股】道指收市跌逾943點　恐慌指數急升兩成

歐美股市在10月28日重創，受到新型冠狀病毒（COVID-19）確診數字持續急劇增加，投資者憂慮疫情打擊經濟，拖累股市表現。

美股一開市已經下挫，道指急跌500點，其後跌幅擴大至800點以上，最終三大指數收市分別跌超過3%以上。道指連跌4個交易日，創下2月以來最差表現，報26520.97點，跌942.22點，跌幅3.43%；納指報11004.87點，跌426.48點，跌3.73%；標普500指數報3271.03點，跌119.65點，跌幅3.53%，亦與道指一同創下自6月11日以來最差單日表現。

多隻依賴經濟重開的股份成為重災區，聯合航空收市跌4.59%；郵輪股包括皇家加勒比、挪威郵輪及嘉年華分別跌7%以上，其中嘉年華股價更急跌10.6%。而反映市場恐慌情緒的VIX指數狂飆20%，升至40，是6月15日以來的新高。

歐洲股市亦同樣受到疫情影響，導致當地股票市場全線失守，英國富時指數收市報5582.80點，跌2.55%；法國CAC指數報4571.12點，跌3.37%；德國總理默克爾（Angela Merkel）宣布11月2日起封城4周，DAX指數重創4.17%，報11560.51點。