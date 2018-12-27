【回顧2018】由印尼獅航空難至巴西「文化浩劫」　劫數還是人禍？

2018年除了天災頻發，亦發生多宗嚴重事故。印尼發生空難後，當局沒打撈到一具「全屍」，全是破碎殘肢。遇難者家屬哀嚎的場面令人鼻子一酸。要哀悼的還有巴西國家博物館大火、意大利塌橋、美國佛羅里達州校園槍擊案等。 傷心過後，外界開始反思背後原因，不僅是為了追究責任，亦是希望人類吸收教訓，昐望悲劇往後不會重演。

印尼獅航客機墜機造成了全機189人罹難，成為了波音737MAX系列2017年服役以來首宗致命意外。（視覺中國）

新航機出事 波音難辭其咎？

印尼獅航集團（Lion Air Group）JT610航機10月29日在雅加達起飛後不久墜毀，機上189人全部罹難。涉事航機型號為波音737 MAX-8型，是波音（Boeing）在2017年推出的新款機型。出事的航機不僅是「一手機」、飛行時數僅800小時。

當局連日打撈，找到部分遺體及物品；4日後尋回俗稱黑盒的飛行數據記錄儀，引證波音（Boeing）或難辭其咎。

印尼一個月後發表調查報告，說明機師在起飛一刻開始，就持續與飛機電腦自動操作系統「搏鬥」，最終「人機互鬥」至飛機失去控制，機毀人亡。

《華爾街日報》報道指，波音的最新自動監控軟件程式可能有漏洞，加上波音未就新系統告知航空公司，可能是導致意外原因之一，有失責之嫌。

雖然波音事後強調有關的737 MAX系列客機安全，但據指獅航不滿波音卸責於航空公司，有可能重新審視餘下波音訂單，甚至「撻訂」。

巴西國家博物館9月發生大火，博物館一隅被濃煙熏黑。以往遊人如鰂的歷史與文化殿堂，變得跟廢墟無異。（VCG）

博物館失火燒毀9成藏品 巴西政府是禍首？

有逾200年歷史的巴西國家博物館9月發生一場無情大火，波及2000萬件珍貴文物，只有10%藏品得以搶救，被外界形容為「文化浩劫」。

大量文化遺產付之一炬，大批民眾既傷心亦憤怒，並上街抗議。館方將責任歸咎政府過去對博物館事務不聞不問，指日久失修的博物館根本沒錢改善設施。消防員亦批評館外消防街井沒有水，他們要「遠水救近火」，影響救火工作。

巴西一方面無錢資助文化設施，但一方面又花巨款舉辦世界盃及奧運，導致國內長期負債，被認為因此為災難埋下伏線。事件唯一令人安慰的是一件最珍貴的藏品、有1萬2000年歷史的人類化石「露西亞」（Luzia）證實尋回80%的化石碎片。

意大利熱那亞一條大橋大約80米的路段8月突然倒塌，瓦礫堆中纏滿鋼筋，消防員救人都困難重重。（VCG）

意大利塌橋奪43性命 或因設計師出錯？

意大利城市熱那亞（Genoa）一條行車天橋8月14日突然塌橋，多輛汽車直墮45米，導致43人死亡，多人受傷。

出事的莫蘭迪大橋（Morandi bridge）全長1.18公里，是意大利著名工程師莫蘭迪（Riccardo Morandi）在1968年所建。本來應有至少一個世紀壽命，惟大橋「步入中年」卻已傷痕累累，不時要作大工程修復。

有工程師質疑，莫蘭迪當年或在推算加固混凝土老化數據時「計錯數」，以至橋樑一直存在結構性問題，並釀成今次悲劇。專家擔心有更多50至60年代建築物有同樣風險，呼籲當局要盡快翻新。

大橋營運商承諾8個月內重建，但拒絕為事件道歉。最終「中標」獲委託負責重建的是81歲知名意大利建築師皮亞諾（Renzo Piano），他聲稱將重建一座可以屹立千年的鋼橋。

美國佛羅里達州一間中學2月14日發生槍擊案，警方到場後安排學生一個接一個疏散。事件觸發大批學生發起反槍運動。（VCG）

血洗情人節槍擊案 禁槍還是以槍制槍？

2018年美國國內出現強烈呼聲，要求加強槍管，其中觸發點相信是2月14日發生在佛羅里達州的校園槍擊案。一名舊生回校亂槍掃射，奪走17名師生性命，多人受傷。

事件激發美國激烈討論槍管，總統特朗普建議「以毒攻毒」，讓校內老師配槍並接受訓練，惟一眾倖存下來的中學生則挺身而出，3月24日發起「為生命遊行」（March For Our Lives）大型集會，要求嚴格規管槍械，並獲世界各地響應，齊向美國政府施壓。

其中18歲的霍格（David Hogg）更成為反槍械運動的領軍人物，演說極具感染力的他不時成為新聞人物，大力炮轟美國政客袖手旁觀。儘管聲勢浩大，然而槍管阻力仍然巨大，相關立法至今渺茫。

18歲的霍格（David Hogg）原本僅是寂寂無名的學生，但槍擊事件發生過後，參與發起一場學運。他演說能力出色，連月來四處站台要求規管槍械。（VCG）

（綜合報道）