馬來西亞選出新國王　59歲阿卜杜拉是誰？

馬來西亞周四（24日）遴選新國王，最終來自彭亨州的蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）當選新任最高元首，將接替1月6日辭職的前任國王穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）。 這位新國王阿卜杜拉59歲，曾到英國留學受訓，以熱愛運動聞名。特別的是，他上周才接替病重的父親成為彭亨州蘇丹，如今再獲選為大馬國王。

馬來西亞統治者會議當天召開特別會議，選舉阿卜杜拉成為馬來西亞第16任國家元首，任期將從2019年1月31日開始，為期5年。會議同時宣布來自霹靂州的蘇丹納茲林．沙阿成為副最高元首，任期與阿卜杜拉同時開始。

馬來西亞王室：阿卜杜拉（Tengku Abdullah，左）的國王任期從2019年1月31日開始，為期5年。（美聯社）

誰是阿卜杜拉？

阿卜杜拉現年59歲，在1月15日才正式接替病重的88歲父親艾哈邁德沙阿（Ahmad Shah），成為第六任彭亨州蘇丹。根據馬來西亞媒體講述，新國王熱愛體育，出任多個體育組織的公職職位，包括擔任亞洲曲棍球聯合會（Asian Hockey Federation）主席、國際足協（FIFA）理事，以前也曾領導馬來西亞足協。

他過去在馬來西亞就學，也曾到英國的桑赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst）留學受訓。他擅長打馬球。

馬來西亞王室：大馬一共有9個王室，在13個州份中，有9個州份都設有世襲統治者制度。

大馬如何選國王？

馬來西亞實行君主立憲聯邦制。最高元首為國家元首、伊斯蘭教領袖兼武裝部隊統帥，由統治者會議從馬來西亞9個州的世襲蘇丹或州統治者中選舉產生，任期5年。

當地一共有9個王室。在13個州份中，有9個州份都設有世襲統治者制度（除了馬六甲、檳城、沙巴和砂拉越），各王室的統治者被稱為「蘇丹」或「拉惹」等等。所謂「國王」就是從這9人中選出，而在統治者會議中也只有這9名世襲統治者才有投票權。此外，統治者會議需依據名單順序來推舉人選，也就是特殊的「輪流出任」制度。

馬來西亞原國王、吉蘭丹州的蘇丹穆罕默德五世1月6日宣布辭職，是當地首名在任內提早退位的元首。有報道指，他是「不愛江山愛美人」，選擇退位與其25歲俄羅斯選美冠軍妻子的沃埃沃季娜（Oksana Voevodina）有關。

（綜合報道）