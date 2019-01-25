【遊日福音】JR北海道擬推豪華列車遊　最快2020年投入服務

喜愛旅日的人士注意！日後遊覽北海道很快會多一個新選擇，JR北海道已決定將推出全新的豪華列車遊，以風光明媚的自然景色做主題，讓遊客以全新方式享受北海道浪漫之旅。

JR北海道計劃將使用東急電鐵的「THE ROYAL EXPRESS」列車，推出豪華列車遊。（東急電鐵網頁截圖）

日本放送協會（NHK）報道，JR北海道決定將與私鐵公司東急電鐵合作，推出豪華列車遊。計劃將使用現時在橫濱至伊豆半島行走的「THE ROYAL EXPRESS」列車，最快在2020年投入服務。

繼2016年JR九州推出豪華列車「七星號」大受歡迎後，各地JR逐步跟隨。如2017年JR西日本就推出了「瑞風號」，由京都作起點環繞西日本一圈，雖兩日一夜旅程最便宜亦要索價25萬日圓（約1.7萬港元），但同樣不乏棒場客。

長年虧蝕 JR北海道急需解困

有分析指JR北海道是看準了機會，以風光明媚的景色作招徠，推出豪華列車遊賺取收入。JR北海道長年虧蝕，即使北海道新幹線通車後亦毫無改善，國土交通省在2018年7月表示2019年將向JR北海道注資400億日元（約28億港元），但外界相信只能解一時之困。人口下降導致乘車率減少，風雪環境會導致維修保養成本高企等因素，將令公司營運難以改善。

JR北海道在周四（24日）宣布，將在年內陸續取消所有特急及新幹線上的車內銷售服務，以節省資源。

（日本放送協會）