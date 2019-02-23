【同性婚姻】台灣大開綠燈 　亞洲4地展示4種態度

台灣即將成為亞洲首個同性婚姻合法化的地區，行政院周四（21日）通過名為《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，規定年滿18歲的同性伴侶可建立同性婚姻關係，若法案再順利通過立法院，預計在5月24日起實施。 爭取同志平權的各界人士大感振奮，香港首名「出櫃」議員陳志全更因此在Twitter公布指，希望物色一個「認真及負責任」的台灣對象。雖然不知道到底他是認真還是開玩笑，但台灣這次創下先河，無疑為亞洲、尤其是華人社會的平權運動打下強心針。 除了台灣，其他亞洲地區又如何看待這個問題？哪些國家立法成功在望，哪些又繼續遭打壓？

亞洲同志平權狀況：台灣對同性婚姻大開綠燈，香港首名出櫃議員陳志全更聲言要向台灣人「招親」。（Twitter截圖）

最「近磅」：泰國

泰國人一向對LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者）十分包容，在曼谷街頭經常會見到這類「性小眾」人士泰然自若走過，旁人甚少投以奇異眼光，論開放程度甚至比台灣更甚，相信當地距離同性婚姻合法化亦不遠矣。

泰國內閣2018年12月便通過《民事伴侶法案》（Civil Partnership Bill），目前等待國家立法議會（National Legislative Assembly ）審議，有望成為「台灣第二」。

最「努力爭取」：日本

路透社指出，日本相比起不少亞洲國家，國內對同性戀態度相對開放，並且自1880年起已經將同性戀性行為合法化。然而「出櫃」仍然是禁忌。有同志平權團體近年開始向政府施壓，進一步爭取同性結婚權。

2019年2月14日情人節，13對日本同性伴侶入稟控告政府「侵害憲法保障的婚姻自由」，屬於當地史上首宗同類訴訟。代表律師指出，國家不承認同性婚姻，是違反憲法明文規定的婚姻自由，也違反了法律之下人人平等原則，要求政府就上述人士精神健康受損賠償，以及重新釋法。

亞洲同志平權狀況：日本政府不承認同性婚姻，13對日本同性伴侶2019年2月14日入稟控告政府違憲。圖為2013年東京舉行的同志運動大遊行。（Getty Images）

最「飛躍進步」：印度

在亞洲不少國家，要就同性婚權立法可為天方夜譚，因為同性發生性行為都隨時可能送監。印度最高法院2018年9月終於推翻這條殖民時期遺留下來、實行150多年的同性戀禁令，令同性性行為不再刑事化，可謂當地平權運動一大躍進。

作出裁決的首席法官米斯拉（Dipak Misra）認為，一個人的性取向是天生自然的，基於性取向的歧視是侵犯一個人的基本權利。

最「打壓」：馬來西亞

以穆斯林教徒為大多數的馬來西亞對性小眾可謂「不客氣」。2018年8月則有兩名女子因涉嫌發生同性戀性行為，遭當地宗教法庭判處罰款及鞭刑。首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）同年9月明言，大馬無法接受同性婚姻或給予LGBT群體的權利。

當地法律形容口交及肛交違反常理，一旦被定罪，有關人士將面臨最多20年監禁、罰款及鞭刑等，前副首相安華（Anwar bin Ibrahim）亦曾經兩度捲入肛交醜聞而遭受牢獄之災。

亞洲同志平權狀況：馬來西亞對同性戀有明文禁令，前副首相安華（Anwar Ibrahim）亦曾兩度捲入肛交醜聞而遭受牢獄之災。（美聯社）

馬來西亞打壓性小眾不是特例，世界經濟論壇引述Equaldex數據指出，全球有70個國家及地區仍然禁止同性性行為，單在亞洲就有20個地區維持禁令，與接納的地區數目各佔一半。

（綜合報道）