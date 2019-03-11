銀河系有多重？　德國研究：約1.5萬億個太陽

最新科學研究顯示，銀河系的重量約為1.5萬億個太陽。德國一隊天文學家分析哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）和蓋亞衛星（Gaia）的觀測資料，從而估計出整個銀河系的質量，加深人類對宇宙的了解。

這項研究的科學家來自德國的歐洲南方天文台（European Southern Observatory）總部，他們收集了美國太空總署（NASA）哈勃太空望遠鏡（Hubble space telescope）和歐洲太空總署（ European Space Agency）蓋亞衛星（Gaia）的觀測資料，並分析銀河系46個球狀星團的移動軌跡以計算相應的重力和拉力，從而得出每個星團的重量。

計算包括了銀河系所有星體、星球、宇宙塵、氣體和中央的巨大黑洞，單是這個黑洞已經重達400萬個太陽，最後得出的結果是整個銀河系約重1.5萬億個太陽。科學家還同時估算出銀河系的直徑約有12.9萬光年，研究將於美國《天體物理學雜誌》（The Astrophysical Journal）發表。

帶領研究的天文學家沃特金斯（Laura Watkins）表示，「量度銀河系之所以如此重要，其中一個原因是我們住在這裏，這是離我們最近的星系。在大部分情況，我們理解宇宙時都要參考銀河系。」

（衛報）