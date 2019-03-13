【勝利醜聞】牽連甚廣　不止明星形象重創　還有韓國警方

韓國演藝圈爆出巨大風波，男子團體BIGBANG成員勝利遭指控涉嫌安排性交易等，事件之後如雪球般滾大，引爆更多明星醜聞，牽涉多名當紅男星。 連串醜聞重創一班韓國明星的形象，但這次事件並非單純娛樂新聞，當中更揭出韓國社會不為人知的種種黑幕：部分警員涉濫用暴力、受賄、與夜店勾結等，其他政府部門如稅務局、消防部門也要接受調查，政府形象一樣大受打擊。

連串醜聞的起源，始於勝利投資的夜店Burning Sun，捲入一宗職員暴力打人事件，之後媒體揭發更多有關夜店的醜聞，包括勝利被指涉嫌安排性交易等，然後其好友、另一明星鄭俊英，再被爆出偷拍和散播性交影片，一時之間捲入眾多韓國男明星，包括FTISLAND崔鍾訓等。

勝利遭拉下神枱，周一（11日）宣布退出演藝圈，落得「失敗」下場。

BIGBANG勝利事件：Burning Sun被指涉暴力、性騷擾、性暴力及毒品等事件。（Burning Sun）

但在連串事件中，何止這些涉事明星遭「愈揭愈臭」，韓國多個政府部門同樣遭成為眾矢之的，尤其是韓國警方：

夜店「羅生門」掀醜聞

勝利的醜聞源於MBC新聞節目《News Desk》1月28日的一宗報道。新聞播出一段閉路電視拍攝的短片，顯示2018年11月24日一名男顧客在位於首爾弘大的Burning Sun門外被一班人群毆，但警方接報到場後卻將他拘捕。這間Burning Sun正是勝利投資的夜店。

29歲金姓男顧客受訪時解釋，他目擊夜店董事向一名女子落藥，並企圖拖走對方性侵，所以出手阻止，但之後卻被夜店保安拉到店外毆打。夜店及警方則指，是金某在店內涉性騷擾及搗亂。

事件變成羅生門，但警方的處理手法已引起當地不少網民批評，質疑警方與夜店勾結，並濫用暴力。

BIGBANG勝利事件：金某被警方打到流血。（MBC影片截圖）

警方被指濫用暴力篡改證據

金某指摘警方在拘捕他後，多次使用不必要武力，對他拳打腳踢及毆打，導致他臉部嚴重受傷。他憶述指：「我在警局門前被警察推倒並反覆腳踢，以至刮傷臉部，並撞到玻璃門的不銹鋼門框，鼻血亦不斷噴出。」

涉事的驛三洞警局矢口否認打人，反指是金某「不小心跌倒」。警方又以保護個人隱私為由，拒絕應金某要求公開警車的閉路電視短片。

BIGBANG勝利事件：勝利被指涉嫌提供性交易，周一（11日）宣布退出演藝圈。（視覺中國）

在金某告上法庭後，警方才公開一段懷疑遭篡改過的警車短片：6分鐘的車程，卻只得斷斷續續的2分半鐘錄影，似乎是試圖篡改證據掩飾暴行。天網恢恢，MBC及後取得閉路電視原始版本，顯示警察在車上濫用暴力毆打金某，不但拉扯他的頭髮，又將他的頭大力撞上椅子。

法院又要求驛三洞警局呈上局內4部閉路電視的片段，惟警方只願交出一條，並稱其中兩部閉路電視早在3年前已無運作。人權組織則斥警方大話連篇，理由無法相信讓人信服；MBC所得的其中一條閉路電視片段可見，金某被兩名警員拖入警局後，有警員清理現場，似是想抹去金某留在地上的血跡。

BIGBANG勝利事件：從閉路電視可見金某被眾人圍毆。（MBC影片截圖）

BIGBANG勝利事件：閉路電視片段可見，金某被兩名警員拖入警局仍後，有警員清理現場，似是抹去金某留在地上的血跡。

警員涉受賄 為夜店撐腰

警方面對的更大指控，是竟然有警員懷疑受賄，為夜店撐腰。

Burning Sun在被指涉及暴力、性騷擾及毒品等事件前，早在2018年7月已捲入一宗未成年客人出進夜店的案件，惟負責調查的驛三洞警局及江南警局一個月後因證據不足而放棄。首爾地方警察廳（SMPA）立案調查後，發現當中竟然涉及夜店與警方勾結。

勝利好友、夜店其中一位高層李文浩3月初承認，曾就此委託一名姜姓前刑警，將2000萬韓圜（約13.9萬港元）賄款交給江南警局的警察，他聲稱「沒想到錢會真的交到警方手上」。

當地媒體周三（13日）更報道，警方已確認勝利與李文浩及鄭俊英等人的聊天室「Kakao Talk」群組中，2016年7月曾有人提及「有警方高層在背後撐腰」，稱「警察會罩我們」，疑似是勾結警方或更高層。

BIGBANG勝利事件：鄭俊英被爆曾偷拍和分享性愛影片，受害者多達十人，當中不乏女團成員。（視覺中國）

夜店魔爪遍布 涉逃稅兼避檢查

韓國民眾關心的是，警方涉與夜店勾結，究竟是個別事件，還是冰山一角？韓國總理李洛淵已下令調查事件，當局2月25日成立特別小組，展開對首爾所有31間警局為期3個月的調查，主要目標更是4間分別在江南區、瑞草區、松坡區及水西區警局，因為那裏酒吧及夜店林立。

調查小組在收集貪腐信息後，會審問任何被懷疑的警員。當局表明會徹底調查並嚴懲有關人士，又透露已有部分警察接受查訊，目前未有人被捕。

稅務局消防局同受波及

與此同時，醜聞也牽涉其他政府機構。當局指控有夜店涉嫌賄賂稅務局人員，以逃稅約150億韓圜（約1.04億港元），上周五（8日）派人突擊搜查首爾國家稅務局地區辦事處。他們又懷疑有夜店賄賂消防局及地方官員，以避過安全或消防檢查。

這宗醜聞不但轟動韓國娛樂圈，亦牽一發動全身，動搖當地執法及行政當局的威信和專業。面對種種指控，有關當局總不能與其他明星一樣，出聲明就能撇清關係洗脫嫌疑，韓國政府又會如何解決？

（綜合報道）