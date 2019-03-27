【新聞背後】對抗金正恩的神秘組織　成立流亡政府　專助脫北者

西班牙2月發生一宗奇案，朝鮮駐馬德里大使館遭多名不明人士闖入，綑綁大使館職員及偷走多台電腦。案件撲朔迷離，至周二（26日）終於有一個名為「自由朝鮮」（Free Joseon）的組織公開承認責任。 「自由朝鮮」其實有另一個響亮的名字－－「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense），這個神秘組織近年不時在國際新聞版面出現，此因它專門對抗金正恩政權，幫助脫北者，最著名事蹟更是在金正恩同父異母胞兄金正男遭刺殺後，保護其子金韓松。

這個反朝鮮組織在周二的聲明中承認曾經闖入朝鮮使館，但強調事件不是襲擊。聲明指，他們與聯邦調查局簽署保密協議，並按照對方要求共享具潛在價值的情報。

「自由朝鮮」周二（26日）在網站發表聲明，承認曾經闖入朝鮮駐西班牙馬德里大使館，但稱他們是受到對方邀請到場，又指組織與FBI共享具潛在價值的情報。（cheollimacivildefense.org網站截圖）

什麼是「千里馬民防」或「自由朝鮮」？

外界對這個組織所知並不多，只知他們專門幫助朝鮮人脫北，甚至會協助身處國外的朝鮮人，希望他們擺脫政府監控。

據韓國《中央日報》指，千里馬民防的官方網站成立於2017年3月，伺服器設於美國亞利桑那州，管理者是一間在巴拿馬註冊的公司。

外界也不知道組織由誰人創立，也無法肯定是否由朝鮮人成立。由於該組織名字內「千里馬」的英文寫法為Cheollima，與朝鮮用的Chollima略有不同，故此《中央日報》指，也有分析認為此組織可能與朝鮮精英階層或脫北組織等勢力無關，也有可能是由西方力量主導成立的機構。

因保護金韓松成名

千里馬民防早在2017年成名，金正男2017年在吉隆坡機場遭毒殺身亡後，外界傳出其子、21歲的金韓松，有可能成為下一個目標。「千里馬民防」之後發表聲明指，已應金正男家人的要求，向他們提供幫助和保護，並安排金韓松離開澳門。

千里馬民防之後也在YouTube上載了金韓松報平安的影片，一時間引來國際媒體注意。

成立流亡政府

2019年3月，「千里馬民防」宣布成立朝鮮流亡政府，譴責朝鮮領袖金正恩是「巨大邪惡」，政權不道德及非法。

在這次闖入朝鮮大使館的案中，按西班牙法庭文件所述，共有10人參與，當中的首領是一位名叫Adrian Hong Chang的居美墨西哥公民，他之後已逃回美國，並與聯邦調查局聯絡並分享資料，目前未知他與千里馬民防的關係。

（綜合報道）