美國NASA雙胞胎實驗　證太空生活改變人體基因

美國太空總署進行過涉及一對雙胞胎大空人的實驗，用以觀察太空飛行對人體會構成什麼影響。其中一名在太空生活340天的太空人身體發生多個生物學變化，雖在返回地球後6個月大致恢復正常，有一少部分跟免疫系統及基因修復有關的基因卻無法復原。

美國學術期刊《科學》周四（11日）公布研究結果，在國際太空站生活了340天的太空人凱利（Scott Kelly）返回地球後，有7%的基因出現變異，跟雙胞胎哥哥馬克（Mark Kelly）的基因不相同。凱利和馬克都是曾是太空人，現已退休。

科學家指出，凱利出現頸動脈和視網膜變厚、體重減輕、腸道微生物變化、認知能力減退、脫氧核糖核酸（DNA）受損、基因表達有變，以及端粒（染色體末端的DNA重複序列）延長。在他返回地球後，取而代之的是端粒加快變短以及有受損的情況，可能對細胞健康有不良影響。

端粒的作用是保護染色體免於劣化，會隨着年齡漸長而縮短。科學家已知端粒跟罹患心臟病及一些癌症的風險有關。

凱利周四接受記者訪問時說：「返回（地球）比到適應那裏（太空）來得更糟，尤其是經過1年的太空飛行後。我覺得自己（在返回地球後）幾天像是得了感冒。我在很長一段時間都感覺疲倦。」

（綜合報道）