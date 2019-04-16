【巴黎聖母院大火】名勝遭火吻全球惋惜　背後是政府疏忽的惡果

法國巴黎著名地標聖母院（Notre-Dame Cathedral）周一（15日）發生大火，當地消防部門經過多小時的撲救後，最終在當地時間周二（16日）早上完全救熄。不過這棟超過850年的歷史建築嚴重焚毀，全球民眾為此感到惋惜之餘，有歷史學家認為，這宗悲劇是長年來遭到忽視的結果。

巴黎聖母院失火位置。（香港01製圖／Google Earth）

歷史學家：聖母院地位與保養不成正比

法國中世紀歷史學家、曾經著書介紹聖母院的戈瓦爾（Claude Gauvard）認為，這座中世紀歌德式建築固然在文化上享有崇高地位，卻不是獲得應有的待遇。她表示，聖母院作為巴黎的象徵，同時代表了和平、團結及和諧，加上它位處由巴黎通往全國各地的「零公里」路標起點，其位處巴黎中心地區更顯出它的獨特之處。

戈瓦爾表示，聖母院是一個充滿和諧感的教堂，是當年工程人員精細手工的結晶。可是在每年吸引數以百萬計本地及外國遊客參觀的背後，很多人根本不了解它背後的實際意義。

她提到，聖母院在文藝復興至18世紀的情況最為惡劣，當時有人為了可以更快走到大講台，於是向大門口埋手，直到19世紀的梅里美（Prosper Merimee）、雨果（Victor Hugo）、維奧勒特（EugeneViollet-le-Duc）、雷瑟斯（Jean-Baptiste Lassus）等名人介入，才令它回復原貌。

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回復原貌機會甚高，但維修責任誰屬？

即使如此，戈瓦爾曾經在參觀聖母院之後認為，當局一直沒撥出足夠資源修茸建築物，即使展開翻新工程，亦是來得太遲。她透露自己曾在維修前登上尖塔底部，發現部分牆身剝落，但有關部門都只是以圍欄封鎖這些部分，避免進一步受損。

戈瓦爾指，聖母院的尖塔雖被燒至倒塌，情況正如它在1792年一樣。當時維奧勒特成功將它重建，因此她認為當局只要根據維奧勒特的設計藍圖，它一樣可以再以原本面貌示人。不過聖母院屬大主教區、巴黎市政府、歷史博物館等不同勢力的管轄，令它的維修責任問題變得糾纏不清。

話說回來，這場火災後，歐盟、美國以及法國富商已經紛紛表示願意提供協助災後重建，資金方面或不成問題。但連同2018年9月同受祝融之災的巴西里約熱內盧國家博物館在內，兩宗火警或為其他的文化遺產或歷史建築帶來警號，要如何避免同類事件再次發生，將成為各國政府大量花費在經濟或軍事的同時，亦要為保育重要的文化資源作出取捨。

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（綜合報道）