為何水母能愉快暢游　海葵卻不能？　日德科學家找到了答案

水母是一個有趣的生物，半透明的身體看似可愛漂亮，但能傷人甚至致人死地。水母屬於刺胞動物，但其他刺胞動物均沒法游水，就只有水母能夠在水中自由暢泳，到底是為什麼呢？日本和德國的科學家們似乎找到了答案。

把注滿了水的身體不停開開合合，就是水母游泳給人的印象。但實際在所有刺胞動物中，就只有水母能做到。（Getty Images）

刺胞動物是動物界中的一大類別，絕大部分為水生動物，包括水母、海葵、珊瑚均屬此類別。但當中就只有水母能夠如此自由暢泳，其他幾乎都是定點生長，即使會也只能小幅度或僅在緊急時（如逃跑）才會移動。

97條基因組決定水母會游泳

日本沖繩科學技術大學與德國研究中心合作，花了4年時間就兩款水母，包括海月水母及立方水母進行研究。發現在各近兩萬個基因中，找到了97條基因組，是兩種水母共同擁有，但其他刺胞動物並沒有，而且是在水母成長至開始游泳時被啟動，因此認為這97條基因是「水母游泳的關鍵」。

水母的身體有95%是水，其餘是蛋白質和鹽份。由蛋白質構造的肌肉有特殊能力，能透過擴張後迅速收縮，把體內水分排出體外製造動力，向前推進。

科學家認為正是這97條基因，創造了如此獨特的肌肉及活動機制，讓水母能在水中暢泳。

同是水母分別亦很大

不過科學家亦發現即時同是水母，海月水母及立方水母除該97條基因組外，大部分基因都不同。情況就有如「人類與海膽」一樣，毫無關聯可言，研究人員對此大為不解。負責研究的沖繩科學技術大學外藉博士哈爾圖林（Konstantin Khalturin）表示，希望未來能繼續研究其他水母的基因，解開水母進化的謎團。

（日本放送協會）