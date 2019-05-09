【華為孟晚舟被捕】孟晚舟搬新家　大溫哥華最貴地段：桑拿斯區

華為副董事長孟晚舟在當地時間周三（8日）的聆訊中，被獲准搬離現在居住的住宅，前往一個較現在近3倍大、租金貴逾兩倍的房屋。新搬遷的區域，是溫哥華最昂貴的地段之一，桑拿斯區（Shaughnessy）。

孟晚舟現位於溫高華敦巴（Dunbar）區的獨立屋，孟晚舟獲保釋以來一直居住在此。（Getty Images）

孟晚舟現住在溫哥華的敦巴（Dunbar）區，一個富裕的住宅區中。當地傳媒指孟晚舟的屋有6間房，是一間價值600萬美元（約4620萬港元）的獨立屋，屬孟晚舟家人在當地的物業之一。

孟晚舟的律師表示，孟晚舟現在的家因「三面環街，經常有人在她的家附近聚集」，擔心孟晚舟的保安問題。因此需要搬家，獲法院批准。

新的屋位於距離敦巴約35公里的Shaughnessy區。Shaughnessy又譯桑拿斯或肖內西區，是當地一個歷史悠久、最昂貴的地段之一。當地的一個特色是有一半以上的屋均是在二戰前建成，而且不允許拆卸，只可翻新。報道指孟晚舟的新屋較現在近3倍大，是一間價值1500萬美元（約1.1億港元）的大屋。

不過桑拿斯區比較近中國駐溫哥華的總領使館，領使館就在桑拿斯的中心地帶，桑拿斯公園的旁邊。

根據孟晚舟的保釋條件，她可以有限度地在溫哥華的地區中活動，但她必須戴上警方追蹤的儀器。

▼中國總領事館的位置，就在桑拿斯公園的旁邊

（綜合報道）