【Google禁華為】我的華為手機該怎辦？　一文看懂對用戶具體影響

美國對華為封殺的行動進一步升級，路透社周一（20日）報道指，Google已終止與華為的部分業務來往。這意味所有包括中國及以外全球的華為智能手機，都會受到影響。具體影響的範圍有多大？手中的華為手機日後能否繼續使用？以下這篇文章或能解答有關問題。

華為手機全部使用Google的Android系統，Google新措施將對全球華為用戶造成直接影響。（Getty Images）

無法使用Google專屬APP

報道指Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料，這意味華為手機將不能獲取Google提供的專屬軟件更新，包括Google Play Store、Gmail、Google Map、Youtube等的App。而根據路透社的說法，是「華為手機將失去使用這些軟件的功能」，這對華為手機用戶來說將是非常大的打擊。

舊手機用戶不受影響（暫時）

根據路透社的報道，Google發言人表示，「現有的華為用戶不受影響，包括Google Play及安全系統等，都將繼續在現有的華為手機上運作」。這意味即使Google措施生效，舊有華為手機用戶將不受影響。

不過報道指發言人未有提供更詳細資料，其他美國資訊科技網亦表示正等待Google進一步的聲明，這意味現有客戶會失去甚麼功能，以及仍保有甚麼功能，都需等待Google正式通知。

即使華為舊手機不受影響，但新手機，包括這部即將推出的可摺疊手機Mate X都會無法提供Google服務，這將嚴重影響手機在世界銷情。（Getty Images）

Android系統仍能更新

需注意措施只牽涉Google的「非公開源碼」軟件，即在Google Services Framework下的服務，但其他公開源碼服務（AOSP）將不受影響，這包括了Android系統本身。因Android系統為公開源碼，而系統更新是AOSP的一部分，所以未來華為手機仍然可更新系統，可以享有最新版本的Android，因此不用擔心軟件未來兼容問題。

其他如內購服務可能失效

但是，失去Google服務仍會對使用者體驗造成影響。情況就如中國現時的手機一樣：華為新手機將無法提供Google服務，如無法透過Google Play下載App，需要依賴第三方平台下載。

不過即使第三方軟件能提供代替方案，但App內其他功能，如內購系統可能失效。由於現在使用Android為平台的手機軟件，都綑綁了Play Store內購系統，假若沒有Play Store是無法內購的。這意味即使用戶從別的地方下載了APK安裝軟件，亦無法完全使用軟件內的所有服務。

中國由於沒一直沒有Google關係，所有Android軟件都另外使用了微信或支付寶提供的內購服務，但其他國外軟件並沒有這功能。

中國有自己的代替平台和方案解決沒有Google服務的問題，但外國並沒有，同時要求使用者改用第三方平台的習慣會非常困難。（Getty Images）

Google會按機種封鎖服務嗎？

承上題，因Google未有在中國提供服務，以致中國國內的手機沒有Google相關軟件，但用戶仍然可透過手機自行下載Google Play Store，使用Google提供的服務。至目前為止Google均沒有阻止中國用戶翻牆或在國外下載使用。

但未來Google會否因停止向華為合作，而主動封鎖華為手機，阻止華為用戶使用Google服務？因所有手機都有固定的硬件型號供識別，意味未來即用戶即使想透過其他手段使用Google，但亦可能遭Google封鎖無法使用。

這同樣需要等待華為正式宣布有關措施才能得知結果。最壞的情況是用戶必需把手機Root掉（幫助使用者越過手機製造商的限制，以解除安裝本身預裝的程式，或執行需要系統權限的動作），利用特殊方法避過機種辨識連接Google，但這對一般使用者而言將非常不方便，同時增加手機安全風險。

總括而言，即使未如上述的最壞情況，華為的新手機用戶仍會因未有預置Google服務關係，大大影響用戶體驗，這安排將對華為手機在國外發展造成打擊。