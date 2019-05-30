世衛「搬龍門」修訂診斷指引　為疾病設新定義又如何？

現今醫療科技發達，現代人理應愈來愈健康，但原來我們不知不覺間卻愈來愈多「病痛」。 世界衛生組織（World Health Organization，WHO）上周六（25日）正式通過《國際疾病分類》（International Classification of Diseases，ICD）新修訂的版本，將打機成癮列為疾病，指出過勞是「職業現象」，並將性別認同障礙除名。 大部分世衛成員國都會按照《國際疾病分類》為基礎，制定醫療政策和相關法律。世衛只要輕輕將「龍門」搬開，或足以掀起一連串連鎖效應。

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過勞影響健康 有助喚起關注

世衛早前指將過勞列為疾病，但隨後又「搬龍門」稱，已根據現有研究，把過勞的定義改為「職業現象」（occupational phenomenon），會影響健康和令人求醫，但不算疾病或健康問題。

雖然過勞並非疾病，但修改定義仍意義重大。美國西北大學（Northwestern University）范伯格醫學院（Feinberg School of Medicine）醫療社會科學教授Elaine Cheung指，世衛對過勞的新定義或有助提高個人和僱主對問題的意識。

世衛《國際疾病分類》：世衛將過勞的定義改為「職業現象」（occupational phenomenon），會影響健康和令人求醫，但不算疾病或健康問題。日本過勞死問題尤其嚴重。圖為日本東京澀谷街頭。（Getty Images）

打機成癮列疾病 電競業強烈反對

對於打機成癮正為被列為精神病，近年發展迅速的電競行業齊聲表示反對。世衛在2018年提出將打機成癮列為疾病時，娛樂軟件協會（Entertainment Software Association）已表明反對，形容舉動輕率，使真正的心理健康問題顯得不重要，強調電子遊戲並不會令人上癮。遊戲業在2018年銷售額達近440億美元，世衛的新定義或阻礙行業未來發展，可觀的收益也可能化為烏有。

急症科醫生John Jiao卻表示，打機成癮不是在於打機時數，而是遊戲取代健康、衛生、關係、財政等各方面的地位，遊戲本身並非疾病。他形容，有關診斷有急切需要，否則「對真正的打機成癮患者通常難以向保險公司索償繳付治療費用，尤其是當他們不符合其他疾病的定義」。

世衛《國際疾病分類》：台灣最近通過同性婚姻法案，標誌亞洲同志平權的重要里程碑，世衛如今將性別認同障礙除名，也為各國政府修改相關醫療政策和法律舖路。（路透社）

性別認同障礙不再是「精神病」

人權觀察（Human Rights Watch）LGBT權利總監里德指，將性別認同障礙從《國際疾病分類》除名將對全球跨性別人士有「解放」的作用。他呼籲各國政府迅速改革醫院系統和法律。

在很多國家，跨性別人士必須先確診「患有」性別認同障礙，方可進行一系列的變性程序，包括更改駕駛執照的性別和接受性別確認手術。例如日本政府即使在國際和聯合國均支持捍衛LGBT權利，但國內仍遵行2004年制定的法律，要求跨性別人士更改法定性別前，要先確診患有性別認同障礙，並接受絕育等手術。

世衛修改《國際疾病分類》後，跨性別人士能夠在不被認定「患有精神病」的情況下，尋求醫療保健服務。

（哥倫比亞廣播公司／全國公共廣播電台）