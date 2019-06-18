珍珠奶茶「旅居」日本十多年再掀熱潮　社交網絡成推手

日本近期出現一場空前的「珍珠奶茶熱潮」。它正是大家熟識的台式珍珠奶茶，把木薯製的圓粉放進奶茶或其他飲料中。不計上世紀90年代泰式珍珠椰子水掀起銷售旋風，實際上這已是日本第二次的珍珠奶茶熱，乘着社交網絡的力量，讓它流行程度要比過去的更強。

春水堂的珍珠奶茶。台灣春水堂在2013年正式進駐日本，為珍珠奶茶流行播下種子。（春水堂）

日本民眾上一次為珍珠奶茶大排長龍是發生在2008年，當時台灣的珍珠奶茶品牌第一次在日本登陸。黑色的木薯珍珠放在香滑的奶茶中，一邊解渴，一邊感受「珍珠」帶來的嚼勁，對消費者來說充滿新鮮感，一度掀起話題。但因當時高品質咖啡逐漸興起，星巴哈、Komeda等咖啡店愈開愈多，消費者對這種飲料着迷的程度已不如最初。

一個電視節目再激發

珍珠奶茶沒有在日本消失，而是業務仍在慢慢發展。2013年隨着台灣春水堂正式進駐日本，愈來愈多相類似的品牌陸續「登陸」日本。至今單是東京已有300間以上的珍珠奶茶店，集中在車站或年輕人經常前往的地區。

來到今年5月，這種飲品終於迎來它的「春天」。5月28日TBS電視台播出的人氣綜藝節目「松子不知道的世界」（マツコの知らない世界），以「世界的珍珠奶茶」為題，邀請了兩位深愛珍珠奶茶日本女大學生介紹珍珠奶茶。據說兩人花了1年半走訪了1000間奶茶舖，花了近80萬日圓（近5.6萬港元）品嚐珍珠奶茶。

TBS電視台節「松子不知道的世界」（マツコの知らない世界）在5月播放的一輯節目，成為了珍珠奶茶熱起爆劑。（TBS）

只要在IG輸入「#タピオカ」，就可找到無數的珍珠奶茶相關的照片。（IG截圖）

社交網絡平台帶動大爆發

兩人挑選的珍珠奶茶，成為了網絡熱話，也成為網民熱門搜尋的關鍵字之一。只要在IG、Twitter上搜尋「#タピオカ」（タピオカ是日圓木薯圓粉的意思，已成為珍珠奶茶或類似飲品的代名詞），會找到超過百萬的話題。大量日本人爭相把在飲用珍珠奶茶照片、或正在飲用的自拍照放到網上。

在熱潮鼓動下，珍珠奶茶舖的生意特別好，特別在下班時間，車站附近的珍珠奶茶舖大排長龍。有日本時尚雜誌分析，一杯珍珠奶茶售價500至600日圓（約40港元），並不特別昂貴，而吃珍珠有一定飽肚感，尤其合適黃昏下課的學生買一杯當下午茶。

流行食品網址《TabeLog》評論道，正好因珍珠奶茶杯大飲管大，不太受年長一輩受落，反而成功讓年輕人「守着自己的聖域」，流行分享的照片都以年輕人為主，進一步帶動熱潮。

現時未知這波珍珠奶茶熱到甚麼時候結束，但潮流永遠是在一浪接一浪的，如何在熱潮減退時仍挽留到一定數量顧客才是重點。所以有分析指日本珍珠奶茶會進一步深入發展，如追求使用更好喝的高級茶葉以及調配法、茶店裝修富有時尚格調、推出以奶茶為主的餐牌等，把珍珠奶茶文化延續下去。

（綜合報道）