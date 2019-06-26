還孩子自由　美家長推崇放養式教育　任4歲幼童說髒話玩火用真刀

小孩子怎麼教養，每對父母看法都不同，美國佛羅里達州有一對父母就推崇「放養法」（Free-range parenting），完全不限制小孩的言行舉止，用刀、玩火、罵髒話全都可以，就算受傷也沒關係，甚至還開設了「放養」樂園，讓小孩奔跑玩樂大自然間，從過程中自我學習到教訓與後果，可說是虎爸虎媽的極端反例。

「放養式」教育及該對父母開設的「放養樂園」（點圖瀏覽）↓↓↓

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《紐約郵報》報道，來自佛羅里達州的父母，38歲爸爸尼梅什帕特爾（Nimesh Patel）和40歲媽媽蒂娜帕特爾（Teena Patel），並非一開始就是「放養派」父母，只是單純希望自己小孩也能夠像他們童年時候一樣自由，無憂無慮。

尼梅什表示：「身為在80年代和90年代長大的孩子，我們能到處亂跑，不論到哪裏，也不會有大人管，但現今世代卻已經完全忘記這些過去。」

在父母「鼓勵」下，年僅4歲的奈倫帕特爾（Naylan Patel）的日常生活，可能會羨煞不少小孩，但也會嚇壞不少父母。奈倫可以用刀、玩火，就算受傷也沒關係；罵F開頭的髒話、在超市貨架上蹦跳，或者熬夜不睡覺也不會挨罰，因為帕特爾夫妻相信小孩會自己從中學到教訓，自我糾正行為。

罵F開頭的髒話、在超市貨架上蹦跳，或者熬夜不睡覺也不會挨罰。（Youtube截圖）

生於肯尼亞的媽媽蒂娜，童年也過着不受限制的生活，來到美國取得心理學學位後就希望能找個地方，讓小孩與狗能放心的不受拘束遊玩，於是成立了名為「赤腳村」（A Barefoot Village）的放養樂園。在此孩童可以盡情打鬧、過着野外生活，這裏所有的遊樂設施也都是天然木製，不像現今多數遊樂場因為擔心木屑刺傷小孩，而改用塑膠設施。

不少參加「赤腳村」的學童家長也表示，來這裏最寶貴的，就是讓孩子自己學習承擔風險，了解自己的能力限制。蒂娜表示：「身為哺乳類動物，我們一出生就擁有了存活所需的一切能力。」

尼梅什也說受不了管太多的父母，表示：「那些直升機父母以前也亂跑玩耍。他們童年擁有自由，如今卻不給自己孩子同樣的待遇。」

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