之前曾有報道，吃「蟲蟲大餐」可能是解決糧食危機的另一種方法，可以補充蛋白質。現在，科學家發現，除了補充蛋白質，吃「蟲蟲」或許還可以防癌？在意大利的一項研究中，某些昆蟲富含抗氧化能力，甚至是橙汁的五倍。

近日發表在科學期刊《營養先驅》（Frontiers in Nutrition）刊登的最新研究，意大利科學家研究12種市售食用昆蟲和兩種無脊椎動物，包括螞蟻、蚱蜢、蟋蟀和蠶等。科學家將這些昆蟲去除任何不可食用的部分後磨碎成粉狀，再萃取水溶性和脂溶性的部分，研究其抗氧化的能力。

結果顯示，蝗蟲、蠶和蟋蟀的水溶性提取物顯示出最高的抗氧化能力，比新鮮橙汁高五倍。家蠶、夜蟬和非洲毛蟲的脂溶性部分的抗氧化能力則是橄欖油的兩倍。

自由基是體內高度反應的分子，由一些化學反應產生。過量自由基可能會造成DNA損傷，進而導致癌症，抗氧化物質如維他命A、C和E以及β-胡蘿蔔素可以減少體內潛在危險自由基的發展。

雖然目前這項報告僅進行了體外研究，尚需更多的證據來了解吃昆蟲是否有助於調節人體的氧化應激（oxidative stress），但主持這項研究的塞拉菲尼（Mauro Serafini）教授表示，過去食用昆蟲被視為是蛋白質、多不飽和脂肪酸、礦物質等極好來源，但並未在抗氧化活性方面進行研究比較，這份研究則提出了食用昆蟲更進一步的營養價值所在。

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