美國「十一哥」掌千名流電話　「性愛班機」克林頓＋特朗普都搭過

「如果你是霍士新聞（Fox News）的忠實觀眾，你會相信克林頓（Bill Clinton）是愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的頭號老友和門神。如果你都看MSNBC，整單醜聞和特朗普（Donald Trump）密不可分。」

被控仲介賣淫而身陷囹圄的紐約「金融家」，是愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）最愛的自稱，能夠逍遙法外多時，曾和他走得很近、共度無數歡樂時光的前後任總統，讓他長期以無瑕形象欺騙世人，同樣難辭其咎。

被控仲介賣淫而身陷囹圄的紐約「金融家」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）歷經多年才被揭穿真面目。（Getty Images）

愛潑斯坦擁有一架名為「Lolita Express」的私人飛機，專門載送名流參加性派對，克林頓據傳至少搭過26次，特朗普起碼搭過1次。愛潑斯坦因此被稱為「元首級」淫魔。

甚至連美國法學泰斗亞倫．德肖維茨（Alan Dershowitz）都致函普立茲獎，宣稱揭發愛潑斯坦遭輕判內幕的《邁阿密前鋒報》（Miami Herald）是假新聞。更別說當年擔任聯邦檢察官時涉嫌對他放水的阿科斯塔（Alex Acosta），東窗事發後，他日前已向特朗普請辭勞工部長，並獲批准。

當年擔任聯邦檢察官時涉嫌對他放水的阿科斯塔（Alex Acosta），東窗事發後，他日前已向特朗普請辭勞工部長，並獲批准。（Getty Images）

大學中輟 教高中遇貴人

愛潑斯坦6日再次被捕，他被控一項經營賣淫集團罪及一項串謀經營賣淫集團罪，受害者中涉及多名未成年少女，若遭定罪，刑期最長45年。

現年66歲的愛潑斯坦，父親是紐約布魯克林公園處的員工。他大學沒畢業，卻因緣際會進入貴族高中道爾頓學校（Dalton School）教數學，剛好教到投資銀行「貝爾斯登」（Bear Stearns Cos.）董事長格林柏格（Alan Greenberg）的女兒，深獲賞識後，1976年起在貝爾斯登當期權交易員。

五年後，1982年，愛潑斯坦成立同名的對沖基金，宣稱只為身家超過十億美元的富豪服務，闖出名堂。他以避稅為由將公司設在美屬維京群島（Virgin Islands），外界唯一知道的客戶是著名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret）老闆韋克斯納（Les Wexner）。

政商名流 通訊錄過千人

愛潑斯坦素來以與政商名流有往來聞名，他被公開的通訊錄中，至少有1000個名，當中包括美國前總統克林頓、英國安德魯王子（Prince Andrew），特朗普家族人士、演員賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）、以扮演特朗普聞名的艾力寶雲（Alec Baldwin）。《紐約》雜誌根據通訊錄，用字母A到Z排序，列出榜上有名的名流，足見其人脈之雄厚。

2005年，一名婦女報案表示其14歲養女被一名男子誘騙到寓所性侵，警方調查後逮捕愛潑斯坦，揭發他涉嫌中介性交易，至少涉及36名未成年受害者，惟其與檢方達成認罪協議，僅被判較輕罪名。當時的檢察官就是阿科斯塔。

美化形象 哈佛大學吹捧

《紐約時報》發現，詭異的是愛潑斯坦2010年離開佛州監獄，被登記列為「性侵加害人」（sex offender）後，形象反而提升。同年，愛潑斯坦被拍到與安德魯王子在紐約中央公園散步。

翌年，貝佐斯（Jeff Bezos）和馬斯克（Elon Musk）等科技巨擘參加的億萬富豪宴也有他的身影。哈佛大學官網有一頁盛讚他承諾捐款一千萬美元給慈善機構的義行。愛潑斯坦自己也弄了一個網站，上面有他籌辦的科學活動照片，連霍金（Stephen Hawking）都有份出席。

「我認識他已經15年了，了不起的傢伙，和他在一起很好玩。據說他跟我一樣喜歡漂亮女生，其中許多是比較年輕的。」

愛潑斯坦籌辦的科學活動，連霍金都有份出席。（Getty Images）

特朗普「割蓆」 稱15年沒聯絡

這是特朗普2002年受訪時談論愛潑斯坦的內容。得知愛潑斯坦出事後，特朗普說：「我和他已經有15年沒講話了。我可以告訴你，我不喜歡他。」曾對其義行大吹特捧的哈佛大學，也說不曉得網頁由誰負責，但已悄悄移除內容。

愛潑斯坦自稱身價有好幾十億，福布斯雜誌（Forbes）卻從未將他列入富豪榜。愛潑斯坦18日聲請交保，表示願意拿一億美元做擔保。檢方說，愛潑斯坦據說擁有五億身家，棄保潛逃的風險極高。法官當庭裁定繼續收押，愛潑斯坦23日提出抗告，25日被發現在牢房昏迷，頸部有勒痕，自己或外力造成，當局尚未說明。

愛潑斯坦不但將魔掌伸向未成年少女，還扮演仲介。隨着案情發展，通訊錄上不少達官顯要恐怕會失眠。

愛潑斯坦18日聲請交保，表示願意拿一億美元做擔保。檢方說，愛潑斯坦據說擁有五億身家，棄保潛逃的風險極高。法官當庭裁定繼續收押（Getty Images）

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