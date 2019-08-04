美24小時內第二宗槍擊案　俄亥俄州至少10死16傷　槍手死亡

美國一天內發生兩宗導致人命傷亡的槍擊案。繼德州艾爾帕索（El Paso）後，美國俄亥俄州代頓市（Dayton）8月3日晚上亦發生大規模槍擊案，當地警方表示，連同槍手在內，事件一共導致最少10死16傷。

代頓市警方在Twitter留言，指事件發生於當地時間4日凌晨1時，警方接報後已經即時到場控制場面。聯邦調查局（FBI）人員已經到場協助調查。初步指只有一名槍手犯案，目前未知對方行兇動機。當地傳媒指事發位於代頓市俄勒岡區（Oregon District）的一間酒吧外，警方指該區經常有警員巡邏，是市內治安良好的地點。

發生在埃爾帕索槍擊案導致最少20人死亡、26人受傷。美聯社引述兩名警方官員指疑犯是剛滿21歲的白人男子克魯修斯（Patrick Crusius），他已被捕。

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) 2019年8月4日

（綜合報道）