美24小時內第二宗槍擊案　俄亥俄州至少10死16傷　槍手死亡

世界說
撰文：
最後更新日期：

美國一天內發生兩宗導致人命傷亡的槍擊案。繼德州艾爾帕索（El Paso）後，美國俄亥俄州代頓市（Dayton）8月3日晚上亦發生大規模槍擊案，當地警方表示，連同槍手在內，事件一共導致最少10死16傷。

代頓市警方在Twitter留言，指事件發生於當地時間4日凌晨1時，警方接報後已經即時到場控制場面。聯邦調查局（FBI）人員已經到場協助調查。初步指只有一名槍手犯案，目前未知對方行兇動機。當地傳媒指事發位於代頓市俄勒岡區（Oregon District）的一間酒吧外，警方指該區經常有警員巡邏，是市內治安良好的地點。

發生在埃爾帕索槍擊案導致最少20人死亡、26人受傷。美聯社引述兩名警方官員指疑犯是剛滿21歲的白人男子克魯修斯（Patrick Crusius），他已被捕。

德州槍擊案　目擊者憶述救人場面：「盡量將兒童帶離現場」
美國德州沃爾瑪槍擊案　至少46人死傷　疑犯或曾發表白人主義言論
德州購物中心槍擊案　至少20死26傷
加州美食節槍擊案　19歲槍手曾鼓勵閲讀種族歧視著作

 （綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。