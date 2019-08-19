美護士驚覺家鄉人口販運猖獗　開公司助受害者重建人生

鲁尼恩（Amber Runyon）放棄護士一職改賣蠟燭，原因不是為了賺錢，而是讓人口販賣受害者能擁有一份工作。CNN報道，2013年瑞農在埃塞俄比亞從事醫療工作時，在路上看一名男子攜帶兩名被蒙着眼睛的女孩。經翻譯員轉述得知，女孩恐被販賣做性奴隸，鲁尼恩自此決心要改變這個狀況。

回到美國，鲁尼恩開始蒐集人口販賣資料，她了解到貧窮、毒癮、無家可歸、缺乏讀寫能力和失業是造成人口販賣的原因。讓她驚訝的是，家鄉俄亥俄州竟然是美國人口販賣第四高的州。

鲁尼恩決定改變一項因素，那就是提供人口販賣的受害女性一份工作。她說，「我的公司會教她們技能，不會因個人背景、犯罪紀錄、年紀而影響」。

預算只有250美元的魯尼恩從低成本的蠟燭做起。當時的她沒有商業計畫，一股腦地在2015年12月創立Eleventh Candle Co。她用250美元買製作器具，包括玻璃瓶、蠟、燭芯，並請朋友到家裏廚房做蠟燭。

她把護士工作辭掉，每天花16-18小時做蠟燭，一天做大約100個蠟燭後在網站、網路平台及市集銷售。

魯尼恩的堅持及公司宗旨最終引來顧客。Eleventh在2018年開始賺錢，現在年銷售額為100萬美元，截至目前為止賣了25萬個蠟燭，並在哥倫布市有兩間店面。

2018年Eleventh也與供應共享工作間的公司‎COHatch合作。COHatch提供生產場地，還對她的公司投資40萬美元，支持其在未來數年擴張銷售。

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在Eleventh工作的一名女員工說：「這個工作改變了我的生活。每天早上起床我都很期待我有個工作。」這份工作也替她的生活帶來穩定性。

如果魯尼恩願意一直僱用我，我想要永遠在這裏工作。在這裏，我不會被評論，不會有人因為我的過去而瞧不起我。 在Eleventh工作的一名女員工

魯尼恩將品牌命名為Eleventh，意旨在最關鍵時刻都有希望。她也表示，最終目標是將品牌做大，提供其他城市需要幫忙的女性一個工作機會。

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