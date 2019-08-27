【新聞教室】強生遭重罰　「芬太尼」與「他噴他多」是什麼？

強生（Johnson & Johnson）被指助長鴉片類藥物成癮，遭美國俄克拉荷馬州法院判罰5.72億美元（約45億港元）。提起這個品都，用家或許只會想起淋浴乳及爽身粉等個人護理用品，但其實強生同時是一間知名藥廠。導致它被控的藥物，就是含有合成鴉片成分的藥物。

三款不同劑量的Durogesic止痛貼。（香港科研製藥聯會）

強生被控的藥物分別是Durogesic止痛貼及Nucynta止痛藥，兩款藥物分別含有芬太尼（Fentanyl）及他噴他多（Tapentadol）兩種有效成分，兩種均是合成鴉片止痛劑。

鴉片與合成鴉片類藥物

鴉片是來自罌粟的製品，具有多種生物鹼。而從天然罌粟中提錬的藥物，稱為鴉片類藥物。如嗎啡、可待因（Codeine）便是鴉片類藥物。嗎啡是知名的強力止痛劑，而可待因可用在止咳水中，具有止咳及舒緩喉嚨痛的作用。

至於合成鴉片，就是透過人工合成方法，合成出與鴉片類藥物作用類似，可與人體鴉片類受體起作用的藥物。這些經改良的合成藥物一般藥效更高，或有特殊用途，如芬太尼是比嗎啡強效50至100倍的強效止痛藥。美沙酮可用來戒除芬太尼的毒癮。

必需按醫生指示服用

不論鴉片還是合成鴉片，長期使用皆會成癮，因此遵從醫生指示服用藥物十分重要。而鴉片類藥物上癮的最大原因，是使用者養成長期依賴止痛藥物習慣，產生耐藥性，導致面對同等痛楚時需要服用更大劑量的藥物，最終成癮。患者一旦停止服用藥物，便會出現戒斷症狀、令其痛苦不堪；但若長期使用，最終會令劑量愈來愈高，增加中毒風險。

鴉片類止痛藥有導致患者成癮的風險，但仍是要因應需要而服用。鴉片類止痛藥應對劇烈疼痛，特別是內臟的疼痛遠比一般非鴉片類止痛藥更有效。只要按照醫生指示服用指定劑量，便可有效止痛同時避免上癮。