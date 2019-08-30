Google Map南極驚見神秘面孔　網友熱論：那是一張外星人的臉

許多人懷疑在地球之外有著我們不知道的生命存在，因此非常認真的在尋找外星生命的蹤跡。國外有名網友有一天就在Google Map上，發現衛星照片中有著十分清晰的臉出現在南極洲，興奮的在個人Instagram上分享。

英國《太陽報》報道，一個專門發文宣稱有外星人的網友「UFO_scandinavia」在Instagram上傳一段影片，這名網友透過手機板的Google Map發現，在南極大陸上座標「 72°00′ 36.00” S , 168° 34′ 40.00” E 」的位置有著一張清晰可見的面孔，引發網友討論（點圖放大瀏覽）↓↓↓

影片中可看見兩道細細的眼睛、堅挺的鼻樑及一張閉著的嘴，讓許多網友驚訝並被轉發到YouTube上，許多網友留言表示難不成真的有外星人，「這不可能是大自然的風跟低溫造成的，它看起來像是帶著鐵頭盔的維京人」、「不是騙術，真的有一張臉」、「各位，那是一張外星人的臉」。

但有人懷疑其真實性，「你們這些人可以把圖修得比這個好」、「明明就是自然形成的地貌」、「這是人腦造成的錯覺」、「這純粹是自然而且隨機產生得，那看起來像是冰上的裂縫」。

【圖輯】是人臉還是錯覺？立即點圖放大多角度看真↓↓↓

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