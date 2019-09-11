微軟主席出新書　揭樂壇天后Taylor Swift曾控告公司

微軟（Microsoft）主席史密斯（Brad Smith）最近在其傳記《Tools and Weapons》中透露，美國女歌手Taylor Swift曾在2016年因為不滿公司在Twitter上所推出的人工智慧聊天機器人「TayTweets」發表種族歧視言論而打算控告公司，因為她認為聊天機器人的名稱與其名字非常相似。

微軟所設計的人工智慧聊天機器人「TayTweets」主要用來與18歲至24歲的青少年互動，當年它曾在Twitter表示，它支持種族滅絕（genocide），而且不相信有發生過大屠殺。微軟不久後便將該條留言刪除，並發表道歉聲明。

史密斯在書中寫道：「當時我正在度假，而我在吃晚餐時不小心看到我的手機。比華利山（Beverly Hills）一名律師剛剛傳來一封電子郵件，他告訴我：『我們是代表Taylor Swift向你傳達訊息。我肯定你知道Tay這個名字與我們的客戶密切相關』。但不，實際上我並不知道，但這封電子郵件還是引起了我的注意。」

史密斯又表示，該名律師稱Tay這個名字違反了聯邦法律，而且「在流行歌手（指Taylor Swift）和我們的聊天機器人之間製造出一種虛假和誤導性的聯繫」。

（綜合報道）