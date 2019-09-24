【寵物善終】近年動搖日本佛教的問題：毛孩死後能否前往極樂世界

寵物地位上升，往往成了「家庭的一員」。狗和貓的地位或和人類平等，或更在人類之上。正因為如此，日本眾多飼主希望通過祈福使「自家的孩子」可以前往極樂世界。

寵物死後能否前往極樂世界？

如今，日本佛教界的一部分宗派為這個命題展開了廣泛的討論。這件事的起因是2016年在佛教大學舉行的淨土宗綜合學術大會上的一席發言。當時，知恩院淨土宗學研究所囑託研究院安達俊英提出了下述觀點：

淨土宗祖法然上人認為，動物形態無法順次往生（這一生結束後，馬上前往極樂世界）。 安達俊英

下面的這番解釋或許或更加通俗易懂。

其實淨土宗倡導念「南無阿彌陀佛」來實現往生。不必說，寵物是不可能唸誦經文的。還有，在佛教中寵物被歸為「畜生」一類。「畜生界」在佛教宣稱的六道（六個世界）中排列第四，屬於三惡道之一，比「人界」低2位。因此，家養的貓狗要想往生，先得在畜生界積德行善，投胎成人類後，再誦經才能實現往生。

不過，當時同在會場的大正大學教授林田康順提出了反對意見：

法然上人也說過，動物可以用過迴向（將自己修得的功德轉給他人）實現順次往生。 林田康順

林田的這番話意思是說，假如真的進了畜生道，生者也可以誦經行善讓牠往生。

要說原因，是因為那些沒能降臨這個世界的胎兒，或是身負殘疾的人雖然沒法誦經，不過也並不代表他們不能轉生。因此日本人普遍相信為死者超度祈福（迴向）。比如，死後的第七天、第四十九天要舉行法事。按照這種思維方式，就算是寵物，只要有飼主的迴向，也可以實現往生的。

近年興起的寵物善終服務（點圖瀏覽）↓↓↓

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圍繞寵物往生的討論現在在淨土宗內依然沒個定論，相關的研討會和學習會也開個不停。佛教傳入日本已有1500年。有關寵物死亡的討論過去在佛教界從來不是問題。只不過，近些年成了動搖佛教教義解釋的的一大問題。其中究竟有着怎樣的背景呢？

首先是寵物所處的社會環境發生了巨大的變化。人類和寵物開始了同居。30年前，家裏養狗的，基本都是在院子入口放個狗屋就完事的。可是，隨着大城市中高級公寓的增加，另外再加上寵物狗小型化，室內養狗自然就變成了理所當然的事。

根據一般社團法人寵物食品協會的相關調查，2004年在室內養狗的有60.1%，到2017年上升至了84.4%，如果把室內室外混養的也算上高達89.1%。而2004年在室內養貓的有72%，到了2017年上升到了86%（室內室外混養的為96.9%）。

大城市的狗主很多時都會在室內飼養狗隻。（Roberto Nickson/Unsplash）

寵物地位上升，成了「家庭的一員」。現在，或許狗和貓的地位已經和人類平等，或者更在人類之上。正因為如此，眾多飼主希望通過祈福使「自家的孩子」可以前往極樂世界。

據說，如今大城市的寺院不斷有人前來希望為死去的寵物祈福。「住持，前些天『我家孩子』死了。我希望在那個世界與牠再次相見，能否將牠的骨灰同我們合放一個墓？」

而飼主們的這片美好心願，不少住持都回覆說︰「根據佛教教義，人類與寵物是無法在那個世界再會的。將人類和寵物的骨灰埋在一起，隔壁墓主會抵觸的。」由於得不到住持的支持，飼主感到非常失望，最壞的情況他們會停止向寺院捐款。

另一方面，也有寺院抓住了時代的潮流，修建了人類和寵物共用的墓地。東京都世田谷區的感應寺因為收容當地的流浪貓和無主貓被人們親切地稱作「貓寺」。13年前，該寺住持成田淳教正式開始了為寵物做佛事的業務。而且還開始銷售一種特殊的墓地，滿足了人們希望和寵物共葬一處的心願。

現在許多寺院和公墓都不允許人類和寵物的骨灰共葬一處。就像文章開頭提到的一樣，按照以往的佛教理念，不認同人界和畜生界在死後共存一處，並且往人類的骨灰盒內放入「異物」也有公共衛生方面的問題。

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感應寺推出的合葬墓中單獨設置了一個區域用於放置寵物的骨灰盒。成田住持認為，這樣一來不但不會與人們的宗教感情相抵觸，而且還能滿足飼主的要求。現在感應寺每年所做的法事中有高達46%是為寵物舉辦的。同時，感應寺內還設有用於火化寵物的火葬爐。

感應寺的嘗試乍一看確實很超前，不過筆者翻閱了眾多文獻，發現其實在日本為死去動物祈福的歷史相當久遠，最早甚至可以追溯到飛鳥時代。

同樣，那個有名的「忠犬八公」的後事也頗有意思。牠死後，遺體被搬到澀谷站，在車站內舉行了同人類相同規格的葬禮，澀谷當地還請來了16名佛教僧侶，場面非常盛大。

八公的毛皮和骨骼被做成了標本，不過由於與主人上野博士感情非常深厚，人們還為牠建造了一個墓。八公的墓位於青山公墓，就設在主人上野博士的旁邊，是一座像狗屋一樣的小巧石祠。這個設計與感應寺的合葬墓相同。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

筆者推測，公元前4世紀之前日本可能就有為亡犬做法事的概念了。因為日本人是個非常看重「緣、共生」的民族，結緣的對象去世後，有着祈福的傳統。

珍視同愛犬的情緣，期望其往生，或者希望同愛犬共葬一處。作為日本人來說，產生這類感情是極其正常的。但是佛教界對此並不認同，所謂「慈悲心」怎麼就不起作用了呢？寵物之死背後隱藏著祈福的本質。