9月30日，日本便利店巨頭7-11便正式廢除其手機支付功能「7Pay」。這項服務本應成為一大「吸客」噱頭，結果反因爆出大量非法盜用賬戶情況，釀成7-11史上屈指可數的公關災難，投入使用僅三個月便黯然收場。 這場風波不過是電子支付在當地遲遲難以推廣的其中一個側面。日本堂堂一個「科技大國」，為何偏偏在此方面落後於人？

手機支付服務推行的第四天（7月4日），7Pay公司社長小林強意外得到一個新花名—「雙重驗證阿叔」（即日文「2段階認証おじさん」），他的名字也瞬間佔據各大搜索引擎的熱門榜單。

這位61歲的社長在當日召開新聞發布會，為7Pay賬戶遭非法盜用的事件向公眾道歉。當記者提問為何未有採用業界常用的*雙重驗證程序時，小林強微微側頭，面帶迷茫地喃喃自語：「雙重驗證……？」

這一幕被現場多個鏡頭捕捉，迅速在日本社交網絡瘋傳，隨即引起網民憤怒：這樣一位連基本概念也不了解的「阿叔」，如何能主管7Pay的研發部門？

註：雙重驗證（Two-Step Verification）指網絡產品的用家通過兩個步驟證明自己的身份，例如在使用賬戶、密碼登陸後，還需輸入手機接收到的驗證碼。

日本電子支付：7Pay爆出盜用醜聞，小林強（左一）等高層向市民鞠躬致歉。（Getty Images）

還原電子支付先驅失誤始末

他們的憤怒不無道理。7-11身為日本最大連鎖*便利店品牌，在金融服務領域素來走在同業前沿。公司早在2007年便推出名為「nanaco」的充值支付卡，至今累計發行6,600萬張；同時擁有手機程式「7-11 App」，主要用來發布促銷與商品情報，下載次數逾1,000萬。7Pay推出之前，7-11顧客的非現金支付比率為35%，在日本屬高水平，綜觀全日本各行各業，此比率不足兩成。

註：日本便利店於上世紀七十年代興起，八、九十年代在各地擴張業務，密集度極高，服務亦非常多元化。除了提供各類型的早餐、熱食、便當，以至生活雜貨等，還有代交水電費、買戲票或演唱會門票、收發快遞、打印等服務，店內亦多數設有提款機及廁所供客人使用，照顧生活上方方面面的需要，成為日本人不可或缺的行業。

正因為7-11深受消費者信任，今次7Pay醜聞的打擊才格外沉重。7Pay功能於今年7月1日上線後，翌日便出現賬戶被盜用的情況，至該月底合計有808名受害者，損失金額逾3,860萬日圓（約279萬港元），規模之大令人咋舌。

單從技術層面分析，7Pay的一個明顯安全紕漏在於並未設置雙重驗證，導致重置密碼、盜用賬戶相當容易。而小林強會見傳媒時一問三不知的表現，正正暴露，這一失誤也許離不開公司管理層與研發過程脫節。

日本電子支付：7-11力推自家支付平台，卻出師不利。（資料圖片）

7-11早在去年2月便開始研發手機支付功能，最初設想推出一個獨立的手機程式。然而，公司高層之後改變策略，轉而計劃將7Pay作為一個新功能，添加至原有的「7-11 App」，希望以此吸納本已下載程式的逾千萬用家使用。

7-11之所以作出這個決定，某程度上是因為競爭對手奮起直追。去年12月，另一便利店巨頭全家（FamilyMart）在門市引進手機支付服務「PayPay」，配合促銷活動，消費人數旋即創下27個月新高。初嘗甜頭後，全家更決定於今年7月1日推出自家手機支付程式「*FamiPay」，令7-11內部開始出現「決不能落後於同業者」的聲音。

註：用戶透過全家的My FamiPort App綁定信用卡後，就可利用FamiPay功能在店內消費結賬、儲積分點，以及使用快速繳費服務。功能上跟7Pay類似。

內憂外患下「誰也說不出口」

日本便利店一向遵循「24小時營業」制，作為龍頭的7-11因而面臨勞動力短缺的危機。今年2月，東大阪市一間加盟店因人手不足而縮短營業時間，被7-11總部罰款。惟在輿論指摘下，公司撤回罸款要求，更於6月宣布在部份分店展開「非24小時」營業試點。

日本電子支付：日本國內外企業近年來爭相在當地推廣手機支付服務。（VCG）

種種事件均堅定了7-11盡快推出手機支付服務的決心。7-11對7Pay寄予厚望，期待它能夠吸睛、吸客，同時減輕收銀員的工作負擔，緩解人手短缺問題。急於求成的心態令他們忽略一個安全隱患—「7-11 App」只需用戶名和密碼便能登入，新加入的電子支付功能並未另外設置驗證程序。

4月上旬，7-11宣布將於7月推出7Pay功能。《日本經濟新聞》引述匿名消息人士稱，早在這之前，公司內部便有開發人員質疑其安全性有欠保障，也有人提出，延遲推出會更好，但「面對着急的高層，誰也說不出口」。

急於求成，導致7Pay錯漏百出地面世，7-11在這場風波中，金錢、口碑均損失慘重。不過，從另一角度理解，事件可謂日本企業爭相投身手機支付浪潮的縮影。單計使用QR Code的結算服務，近一兩年來在日本呈井噴式增長，現今有超過20種同類手機程式供當地民眾使用。

日本電子支付：電子支付系統眾多，反而令日本消費者無從選擇。（Getty Images）

另一方面，日本政府不斷推出「無現金化」的激勵政策，例如今年10月將投入2,800億日圓（約204億港元）預算，為使用信用卡、電子貨幣、手機支付等服務的消費者提供儲積分、商品折扣等優惠。2020年東京奧運會即將來臨，日本政府希望向世界展現「科技大國」形象，打造「無現金社會」正是一大關鍵。

「無現金社會」未必更方便

與企業和當局的雄心壯志相比，日本民眾對電子支付似乎興趣不大。據英國《金融時報》報道，去年日本非現金交易僅佔消費總額的18%。作為對比，這一數字在韓國高達近90%，在香港也有六成，可見日本人的現金情結深厚。

日本電子支付：在韓國，電子支付佔比近九成。（Getty Images）

明治大學政治經濟學部教授小早川周司對《香港01》分析指，日本目前部份非現金結算方式在便利性上存在明顯缺陷。以QR Code支付服務為例，「企業間競爭太過激烈，互用性（interoperability）有待加強，反而令消費者難以從中選擇。」這即是說，消費者在不同店舖可能要使用不同的手機支付服務，變相令結算更加麻煩、低效。

小早川續稱，日本國內遍布銀行設施，意味着民眾缺乏動力轉用非現金方式支付。「在東京，每個角落都有ATM機和分行，現金實在太方便了。」不過，他也指出，在長期低利率的國內環境下，不少銀行正在削減這些設施，未來或降低人們對現金的依賴。

日本當局曾提出一項目標—2025年國家的非現金支付比率達40%，小早川對此持樂觀態度。他認為7-11事件提醒企業注重安全、保護消費者，並強調最關鍵是建立民眾對電子支付的信任。「（日本）中央銀行的發展史，正是培養民眾信任法定貨幣的歷史。」如今發展非現金支付服務也是同樣的道理。

日本電子支付：日本銀行設施完善，現今卻成為推行「無現金化」的阻力。（VCG）

閉門造車 日產手機「孤島化」

可是追根溯源，在三、四十年前網絡尚未普及的時代，日本人對國家的電子產品抱有很大程度的信任與驕傲，尤其是手機。那個年代，最典型的日產手機多為翻蓋式，配備顏文字輸入法、紅外通訊、「1seg」手機電視等功能，全方位迎合日本用家的喜好。

然而，這些為日本消費者度身定做的功能，反而阻礙了日產手機走向世界，而一眾日本電訊企業當時縱使掌握領先全球的技術，卻未有注重開拓國際市場。久而久之，日本手機產業在閉門造車中獨自發展，逐漸脫離了國際大趨勢。這種現象被日本學者稱為「*加拉帕戈斯化」（即日文「ガラパゴス化」），在該國的手機、汽車、金融設備等產品中均有出現。

註：英文譯為「Galapagosization」，這個詞源自英國生物學家達爾文的演化論著作《物種起源》，描繪在遠離大陸的太平洋孤島—加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands），動植物進化出獨特的形態。日本學界以此類比本國科技產業在孤立環境（指日本市場）下獨自發展的狀況。

日本電子支付：上世紀末風靡日本的翻蓋式手機。（Getty Images）

2007年，第一代iPhone問世，此後智能電話以無人可擋之勢成為主流的手機形態。在智能電話的系統支持下，手機程式發揮出巨大潛能，其中一個成果便是利用QR Code、非接觸式支付（Contactless payment，可簡單理解為「拍卡」）等技術的手機支付服務。

諷刺的是，上述兩種廣泛應用於電子支付的技術，其實均由日本企業在上世紀八、九十年代研發。只不過當時手機的軟硬件條件有限，因此儘管日本國內試過打造「手機錢包」，但並未掀起大規模的手機支付熱潮。智能電話問世後，長期處於「孤島」的日本社會需要一段時間習慣這種新式手機，面對其附帶的支付服務，自然也需要一個適應期。

上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《從7-11手機支付風波說起 日本「無現金化」為何難行》。

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