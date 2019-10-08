奈良美智作品《背後藏刀》1.95億天價成交　榮登日本最高價藝利家

在剛過去的星期日（10月6日），奈良美智成為香港拍賣周的焦點，在6小時內兩度打破拍賣紀錄。 他的巨型裝置藝術《綠屋》下午先在保利香港以HK$4,012萬破紀錄成交。及至晚上，這位日本藝術家的大尺幅畫作《背後藏刀》於蘇富比當代藝術晚拍，以HK$1.95億成交，短時間內將拍賣紀錄大幅推高近5倍，更一舉成為日本最貴藝術家。

《背後藏刀》尺幅達234 x 208cm，是拍場上歷來尺幅最大的奈良美智畫布作品之一。此畫繪於2000年，是奈良美智創作事業的分水嶺。這一年，他結束十二年留德生活，返回日本。1988年，奈良從愛知縣藝術大學畢業後，開始攻讀藝術，此後居於科隆，一直到2000年。

90年代中葉，奈良的作品以濃重的黑色輪廓線勾勒，讓人想起新表現主義豐富多彩的色調，還有速寫、素描、漫畫的平白、粗糙或是「原始」的審美，日漸成熟的美學特徵已經嶄露頭角。

到90年代末，奈良的繪畫技巧逐步發展和完善：作品表面愈發無瑕，透露柔和的深度和亮度。他受到許多藝術家的啟發，包括文藝復興早期的名家喬托（Giotto，1266-1377），以及現代畫家巴爾蒂斯（Balthus，1908-2001）。奈良使用更為柔和的粉色調，邊線也不像往日作品般尖銳分明，營造出漸入佳境的感官效果。自從奈良在1996年開始涉獵雕塑後，他的人物開始擁有「三維立體錯覺，透過光影承托，自柔和的背景裡走出來」。

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更重要的是，奈良取得這些繪畫成就時，保持極簡風格，精心安排敘述方式、佈局、圖像框架，有效地傳達敏感的情緒。與此同時，德國的獨居生活狀態亦讓他更為內省。獨在異鄉為異客，猛然喚起了奈良童年時期深深的孤獨。

奈良美智返回日本後，創作出現明顯轉變。他改用大尺寸畫布，開始創作珠光底色的小女孩全身像，成為他的標誌性創作。此畫命名為《背後藏刀》，但畫中卻不見刀。畫中的小女孩表情陰鬱不滿，令人聯想到刀子隱藏在可愛迷人的小女孩背後，凝造出宣而不戰的緊張氛圍。

《背後藏刀》乃本場的領銜作，以HK$4,000萬起拍。電話席上叫價不斷，4,200萬、4,500萬、4,800萬、5,000萬拾級而上，不消片刻已超越行方預期的HK$5,000萬成交價。當叫價超越HK$8,000萬，主要變成亞洲區主席黃林詩韻（Patti Wong）、及亞洲區副主席華真（Jen Hua）之爭。

兩人各不相讓，再經12口叫價已突破HK$1億。此際每口叫價為HK$500萬。兩人爭持不下，再經12口叫價，華真出價HK$1.68億，拍賣官笑言：「我知道你的預算了。」黃林詩韻隨即再還價HK$1.7億，華真示意放棄，拍賣官隨即下槌，結束長達6分鐘的競價戰，由黃林詩韻替客戶投得，連佣成交價HK$1.95億。

亞洲區主席黃林詩韻（舉手者）替客戶投得《背後藏刀》。（Thevalue.com授權使用））

上一次奈良美智的拍賣紀錄於今年春季創下，他的1999年畫作《Sleepless Night (Cat)》（暫譯：失眠夜（貓）），以HK$3,492萬成交。這紀錄在周日被兩度刷新。奈良美智的巨型裝置藝術《綠屋》，先在下午以HK$4.012萬成交，這幢6.7米高的小屋，全名為《然而並非一切（綠屋）》。

及至晚上，《背後藏刀》再把紀錄大幅刷新。這紀錄更讓奈良美智一舉成為最貴日本藝術家。此前日本藝術家的拍賣紀錄由草間彌生保持，她的《無限網》系列鉅作《無盡的網#4》，今年春拍連佣以HK$6,240萬成交。

整場當代藝術晚拍，總成交額近HK$5.4億。而HK$4.52億總槌價，遠超拍前總估價HK$2.73億。蘇富比周日的當代藝術晚拍，及周六的現代藝術晚拍皆交出好成績。在當前市況不穩的情況下，看來藝術市場仍然保持強勢。又或是藝術市場成為亂世中的避風港？

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【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：奈良美智成日本最貴藝術家 《背後藏刀》HK$1.95億天價成交】