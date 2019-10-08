芝士奶茶搶灘　台式奶茶熱久久未退　成功或因日本人一個習慣改變

今年的日本可謂是台灣珍珠奶茶的一年，大大小小的珍珠奶茶店競相開業，門店前總是排着長長的隊伍，大街上總有人捧着奶茶……但前不久有報道稱「台灣奶茶在日本已經過了熱潮」。據說現在日本又興起了中國的芝士奶茶熱。為什麼日本人如此鍾愛奶茶？

台灣奶茶品牌爭相登陸日本

富錦樹集團的創始人吳羽傑說：「還會有越來越多的台灣奶茶品牌登陸日本。」吳先生在台北還經營人氣餐廳「富錦樹台菜香檳」。2019年9月27日，富錦樹正式登陸日本，1號店「COREDO室町TERRACE」正式開業。

吳續指：「加珍珠的台灣奶茶在上個世紀80年代開始興起，先在台南流行起來的，當時開業的奶茶店有的到現在還存在。現在全台灣大概有100多個珍珠奶茶品牌，新品牌還在不斷出現。即使是這樣也沒有聽說哪個牌子倒閉了。現在登陸日本的都是大品牌，我覺得以後中小品牌也會在日本開店。」

【圖輯】珍珠蛋包飯、珍珠麻婆豆腐，還有珍珠奶茶超人……攻陷日本的台式珍珠奶茶熱潮▼▼▼

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原以為台灣奶茶市場會出現供給過剩，但因為各品牌都有自己的特色，而且奶茶本身也非常好喝，所以倒閉的數量比較少。吳先生指「這個行業競爭非常激烈，所以大家為了滿足顧客的需求都很努力，非常仔細地研究糖分、冰塊這些配料的比例。」

據吳先生透露，珍珠奶茶熱的掀起與SNS等社交平台的傳播有很大關係，而且開奶茶店不需要租用大的門店，入行門檻低。「在台灣，顧客點完奶茶基本上當時就直接喝了，所以很多店裏沒有座椅，這就降低了開店的成本，個人也可以開店。」

如今已經在日本開店的奶茶品牌有「貢茶」、「鹿角巷」、「TP TEA」等。今年6至8月，大量奶茶店在日本各地開業，宏藤商事的新興品牌「珍煮丹」等新登陸日本的品牌非常受歡迎。此外今年秋天「迷客夏」1號店也將在東京青山開業，該品牌在台灣共有218家門店，在中國大陸、香港、新加坡等地還有250個門店，非常有人氣。

奶茶店激增的原因

吳先生表示，日本人開始接受「邊走邊喝」成為奶茶店激增的主要原因。

2004年剛來日本留學的時候，只要你在大街上邊走邊吃東西就會被認為很沒有禮貌。但是在台灣就還好，用我們的話講就是「自在」。後來隨著來台灣旅遊的日本人增加，大概一年有百萬以上吧，再加上他們在SNS上看到很多外國人邊走邊吃東西，日本人就會覺得台灣是個很開放很自由的地方，慢慢的就開始接受這樣的行為。 吳羽傑

實際上，澀谷109也開始接受遊客邊走邊吃，今年6月底，109大樓地下2層新開了美食區「MOG MOG STAND」，旁邊還有專賣台灣奶茶的「Chatime」。

日本開始流行中國的芝士奶茶

珍珠奶茶的熱潮尚未褪去，現在日本又掀起了芝士奶茶熱潮。「芝士奶茶也是發祥於台南，但是繼承了台灣奶茶精髓的大陸品牌『喜茶』現在非常火爆。」

芝士奶茶的賣點就在於略帶鹹味的芝士奶油和濃醇香甜的台灣奶茶完美碰撞融合。2012年，喜茶在深圳開業，開業後人氣飆升，吸引了眾多年輕女性。目前喜茶在中國大陸共有290家門店，在中國香港、台灣以及新加坡也開設了分店。喜茶的芝士奶茶非常受歡迎，日本分店開業只是時間問題。

目前日本已經有銷售芝士奶茶的專賣店。今年6月在Laforet原宿二樓新開業的芝士奶茶專賣店「麥吉」就是其中之一。7月，麥吉日本2號店在LUMINE橫濱2樓開業，8月新分店在JR京都站內開業……隨著麥吉的門店數量增加，芝士奶茶的名氣也愈來愈大。今後芝士奶茶或將成為日本女生的新寵。