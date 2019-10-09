美國9歲男童縱火燒死5人　包括3名兩歲以下幼童　被控5項一級謀殺

美國伊利諾伊州（Illinois）中部一名9歲男童遭控對拖車屋縱火，燒死兩名小孩和三名成人，面臨五項一級謀殺罪名。

據當地媒體《Peoria Journal Star》報道，該名男童還被控兩項縱火罪和一項加重縱火罪。

這名男童涉嫌4月6日在古德菲德爾（Goodfield）村附近的Timberline拖車屋公園縱火，導致三名2歲以下幼童、一名34歲男子及一名69歲婦人死亡。

Goodfield Timberline拖車屋公園（點圖放大瀏覽）↓↓↓

伍得福德郡（Woodford）檢察官明格（Greg Minger）未透露疑犯其他細節，包括他與受害者的可能關係。根據美聯社、《今日美國》和東北大學的大規模殺害數據庫，至少從2006年以來，沒有其他像本案疑犯年紀一樣輕的人遭控犯下大規模兇殺案。

明格表示，在決定起訴被告前，他查詢大量有關火災的報道。伍得福德郡驗屍官魯斯特曼（Tim Ruestman）說，這場大火屬於縱火案。明格說：「這是一個沉重的決定。這是一場悲劇，但歸根究底，我們指控一名相當年幼的孩童犯下有史以來最嚴重的罪行。但為了結案，現在必須這麼做。」

明格表示，若被告被定罪，可能被判處緩刑至少五年，但期限不會過21歲。被告也可能接受治療和諮詢。明格說，不會向被告發出逮捕令。法院將替被告安排辯護律師，並接受普通審判。

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