颱風海貝思迫近日本　千葉縣疑現龍捲風　迪士尼樂園暫停營業

日本將迎來近60年來最強颱風「海貝思」（Typhoon Hagibis）的吹襲。惡劣天氣下千葉縣早上疑似出現龍捲風。此外一輛汽車疑被吹翻。車廂內一名男子昏迷，送院後證實不治。

日本颱風海貝思：圖為東京迪士尼樂園發布休園消息的網站截圖。（東京迪士尼樂園網站）

↓↓↓有千葉縣的網民拍到當地疑似出現龍捲風↑↑↑

颱風不僅影響海陸空交通，逾200國際航班取消，個別縣市民眾生活亦大受影響。千葉縣9月遭受颱風「法茜」吹襲時未完全復修、包供電在內的設施，可能會遭受進一步破壞。縣內一些住戶亦備受停電困擾。

大部分在東京、大阪及名古屋執飛的全日空（All Nippon Airways）及日本航空（Japan Airlines）內陸及國際航已停飛。日本東海旅客鐵路公司（簡稱「JR東海」，Central Japan Railway Company ）將12日往東京及名古屋的較早班次的列車取消。

日本颱風海貝思：圖為10月12日一批因為航班取消而滯留在羽田機場的乘。（AP）

更多有關日本遭受颱風海貝思吹襲的最新照片，請點擊放大觀看：