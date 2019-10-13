【遊日注意】遇上地震颱風災害　如何接收最新資訊你要知

相信不少香港人都喜歡前往日本旅行，但若在日本遇上颱風或地震等災害，應如何獲取緊急和最新資訊，以及早避難確保安全，或獲悉交通資訊盡早改變行程？

免費Wifi「00000JAPAN」

網上是能夠獲得即時最多資訊和聯絡的地方，但若然身處當地突然停電，通訊網絡暫停，有電話卡都無法上網時怎辦？這時可嘗試尋找緊急Wifi發射站，連接「00000JAPAN」。

「00000JAPAN」是日本無線網絡協會，與電訊公司及地方政府機構合作提供的網絡服務。每當災害發生時，所有電訊商通訊站及政府建築均會開放「00000JAPAN」的免費Wifi使用。手機只要搜尋「00000JAPAN」，無需密碼就能直接連接上網。

不過注意此為緊急需要之用，因「00000JAPAN」是完全公開的網絡，使用時應避免前往需要登入個人資料的地方，以免密碼外洩。

NHK World的手機應用程式，程式會在發生地震洪水等災害（圖中最底部）時提供緊急資訊，旅遊時非常實用。（GooglePlay Store）

NHK World手機程式

日本放送協會（NHK）是日本公營電視台，每逢災害時都會第一時間發布最新的資訊。當颱風吹襲時只要打開電視機NHK台，都會發現NHK會持續報道風暴消息。

不過NHK的電視報道只有日語，不會日語的旅客應怎辦？NHK有另外提供英語的新聞報道，因此最快獲得NHK英語消息的方法，就是下載NHK World TV的手機應用程式，透過手機接收NHK最新消息。

JNTO一則最新的Twitter交通消息，JNTO會連同NHK及政府發布最新旅遊安全資訊。（Twitter @JapanSafeTravel）

JNTO官方Twitter與多國語言緊急熱線

由日本國家旅遊局JNTO提供的官方Twitter，同樣會上載所有緊急資訊，其中包括連接NHK英語版的交通情報。另外JNTO亦提供了緊急電話熱線，供旅客使用，電話支援中英日韓四種語言。

日本國內：050-3816-2787

國外：+81-50-3816-2787

若無法使用電話JNTO亦提供了緊急聯天室，透過網絡連接尋找專人協助。詳情可前往Twitter網頁：https://twitter.com/japansafetravel查看。

日本上網卡雖一般不設電話功能，但所有酒店均有固網電話提供，災害發生時街上一般的公眾電話都能免費使用。