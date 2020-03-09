日本深山「人偶之鄉」　300村民中僅27人　恐怖背後「心酸真相」

日本德島縣的深山中有一個看來恐怖的村莊，人稱「人偶之鄉」。300多個村民中，活人只有27個，村子內「人」很多，卻沒有一點聲音，不論走在哪裏，都有上百雙眼睛注視着你。70歲的綾野月美，是這些人偶的製作者，前前後後已經做了16年了。她說原本只是想「複製」些親朋好友陪伴自己，沒想到慢慢吸引了各國媒體前來採訪，蕭條的村莊恢復了往昔的熱鬧。

2019年8月，在一個淅淅瀝瀝的雨天，一条攝製組探訪了這個「恐怖村莊」，聽綾野奶奶講述人偶背後的故事。

我母親前幾年過世了，不過她現在就在你身後。 綾野月美

自述：綾野月美 編輯：邱煜（一条）

最恐怖的村莊

這裏是名頃村，不過隨着人偶越來越多，探訪的人都叫這兒「人偶之鄉」，久而久之就連村民都改了口。人偶之鄉在德島縣的大山最深處，哪怕從最近的三好市驅車，也要花1個半小時。進出村子只有一條蜿蜒盤旋的山路，探訪時攝製組不巧遇上修路，在施工牌前等待的整整30分鐘裡，竟然只有2輛車經過。

宛如日本恐怖漫畫場景 深山裡的「人偶之鄉」（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

恐怖人偶的背後（以下為綾野奶奶的自述）

我叫綾野月美，今年70歲，從16年前就開始做人偶了，大概做了500多個了。現在村子裡還有300多個完好的人偶。雖然外鄉人會說這裏很恐怖，但在我眼裏這些人偶都是我的家人和孩子。人偶之鄉有27位村民，平均年齡高達63歲，所以我在這兒還算是年輕人吧。

我出生在這裏，初中時因為父親的工作調動去了大阪。我52歲回到了這裏，但這時的名頃村已經和我印像中的完全不一樣了。曾經的朋友和鄰居已離開了這裏，記憶中的小賣部和餐館也都人去樓空。

回到這裏之後，我開始自己耕地種吃的，但奇怪的是常常忙活了半天卻什麼都沒種出來。我懷疑是烏鴉吃掉了我播的種子，就決定造個稻草人插在田裏。我以我那不苟言笑的老父親為原型，還給他穿上了父親的衣服。沒想到放在田裏之後，大家都以為是我父親本人在那邊耕地，還會向「他」打招呼呢。

綾野奶奶最初造的是稻草人（點圖放大瀏覽）▼▼▼

我覺得大家把人偶誤認成真人的樣子很有趣，於是我又做了4個幹農活模樣的人偶放在田裏。這條路是去附近旅遊景點的必經之路，常有遊客想問路，結果卻被人偶嚇到，直接跑來我家，現在想想都覺得好玩。感覺自從有了人偶，這個死氣沉沉的村子好像又活了過來一樣。不知不覺中，我已經造了這麼多人偶了。

遍布村莊的人偶

人偶有按村民的樣子造的，也有以外國遊客，或是想像中的人為原型做的。所有的人偶都有自己的名字和性格，我會把這些都記錄在「人物手冊」。這些人偶和真人一般大，造一個大概要花3天，製作方法是我自己摸索出來的。

綾野奶奶的獨門人偶製作方法（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+ 2

製作前我就會想這個人偶放在哪裡、做什麼動作，再根據不同的情況，花一些不同的心思（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

有溫度的人偶

除了模仿村民的人偶之外，我也會以去世的人為原型做人偶。我的孫子和家人都住在大阪，只有放長假才有機會見面，於是我把他們造成人偶擺在家裡。造的時候我會想起他的性格，想起我們一起時的回憶，因此造出來的人偶特別像本人。這個村子在山的最深處，所以每次開車出去買東西都要花很長時間。但是我晚上回來並不會覺得害怕或者無聊，因為我的祖母就坐在副駕上陪著我，一路上和她聊聊天，很快就能到家了。

住在我家隔壁的老奶奶3年前去世了，她在世時和我關係很好，也很喜歡這些人偶。所以她當時就把自己的衣服給我，委託我造一個她模樣的人偶。我現在每天早上經過她時還會和她打招呼呢。

我還收到過來自陌生人的委託，有一次一個小伙子的父母突然離世，實在心裡接受不了這個事實，就把他們的照片和生前的衣物寄給了我，讓我無論如何都要為他造一對人偶寄過去。我造的人偶好像總能觸動人心，曾經有過一對從北海道遠道而來的夫妻前來拜訪我，妻子說她在電視上看到某個人偶特別像她去世的母親，就立馬坐飛機過來了，後來她在那個老奶奶人偶前哭了好久。

綾野奶奶以真人為原型所造的人偶（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

其實造人偶只是我的興趣愛好而已，我也完全沒想過會像現在這樣有各家媒體採訪，還有很多外國人專程過來。

之前村子很冷清，只剩下老年人，更別提會有遊客來了。是人偶讓這個逐漸蕭條的村子熱鬧了起來，村民們其實也都很開心。

雖然人偶總是和生死之類的主題掛鉤，但我天生就不喜歡去考慮這種太沉重的事，我只要開開心心地造人偶，來參觀的人也都能樂呵呵的就足夠了。

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】