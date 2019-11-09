專訪日本爆紅大媽偶像女團　硬撼神7的「佛7」︰我們當然紅過AKB

在日本大阪，有一個神奇的高齡偶像女團「歐巴醬」（Obachaaan）在網上火速竄紅。組合的成員都是上了年紀的大媽。當中更有年近80歲的奶奶成為Rapper！Obachaaan在2012年成團，至今出道7年，表演完全不遜色於少女偶像。她們在台上又唱又跳，展現出與年輕人不一樣的活力。因此也吸引了包括英國廣播公司（BBC）、路透社等媒體對其進行報道。連新加坡總理李顯龍，都在社交網站上為她們點讚。

Obachaaan們的心願很簡單，就是希望通過賣力的演出，為觀眾帶來好心情和正能量。

少女偶像到處都是，但是大媽偶像就只有我們！那當然我們比AKB48更紅呀！ 歐巴醬（Obachaaan）

在日本，少女組合超過一萬個，更新速度非常快。除了像AKB48、E-Girls這些少數能在演藝圈混得風生水起的明星女團外，絕大部分是不被大眾認識的地下樂隊。更有連經理人公司和原創歌曲都沒有，只能在小場地輪流演出的「地下樂隊」。所以在日本音樂圈流傳着這樣一句話：「女生如果在20歲還沒辦法混出點名堂，就注定一輩子都不會紅了。」

而成員平均年齡超過65歲的Obachaaan組合，簡直是日本偶像女團當中的異數。「Obachan」在日語中就是上了年紀的中老年大媽。她們至今成團7年，出過7張專輯，登上過日本大大小小的電視節目，成員全部都是全職家庭主婦。

舟井榮子是她們當中的老隊員。7年前她還是一個普通的家庭主婦，沒有正式的工作，每天的主要任務就是打理家務：買菜、做飯、搞清潔。最大的愛好，莫過於到遊戲機中心裏玩柏青哥。

便利店是舟井接觸新事物的地方，她經常會在這裏打散工，每週三、週四各一次。有一天，一個顧客向她遞上一張傳單，是女子樂團的招募信息。

就是這張傳單，改變了舟井的下半生，舟井榮子在Obachaaan以C位出道。出道時，她65歲。

以下是舟井榮子的自述。

自述：舟井榮子 編輯：莫竣威（一条）

7年前我在事務所面試，他們覺得我無論樣子、說話方式、還有開的玩笑都和大家心目中的大阪大媽非常一致，就選了我做女團的C位，當時有30個大媽和我一起競爭哦！

其實最初製作人要成立一個像AKB48的年輕偶像女團，結果想來想去，覺得只有大阪大媽才最有大阪特色，於是冒了個險組了隊大媽偶像，沒想到非常受歡迎，就一直持續到現在了。

我們Obachaaan現在有14個成員，而最核心的成員有7個，最開始跟其他女團一樣，稱為「神7」。但我們已經不是二十多歲的小女孩了，更接近成佛的年紀，所以最後改為「佛7」了。

彷彿去年還是38歲，今天我突然就72歲了，時間過得很快啊。團裡我不是最老的，年齡最大的是竹峰良子，已經快80歲了，她還能下一字馬。

每個歐巴醬都有自己的代表色。我是C位，所以是紅色。其他有藍色、黃色、綠色等，表演時候都會穿上非常有大阪特色的豹紋衣服。

會唱歌的日本大媽有很多，但是會饒舌和跳舞的大媽，整個日本就只有我們了；少女偶像到處都是，但是大媽偶像就只有我們。以前日本最紅的女團是AKB48，現在就是我們Obachaaan的天下了。

畢竟這麼大年紀了，我們不想輸給年輕人！ 舟井榮子

一曲走上國際舞台 新加坡總理都點讚

我們有很多自己的作品，最近人氣最高的是今年六月份推出的新歌《OBA FUNK Osaka》。歌曲是為了迎接大阪舉辦G20領導人峰會而創作的。主要內容是介紹大阪好玩、好吃、又有人情味的地方，歡迎大家來大阪旅遊。

大阪很宜居，有很多名產：大阪燒、章魚燒，當然還有我們大阪大媽！ 和東京不太一樣，大阪人很熱情，都是自來熟。尤其是我們大媽，陌生人問路，我們不單是指路，而是直接帶你過去。

大阪大媽還有兩個重要特點：一是我們都很喜歡穿豹紋衣服，二是都會帶一些糖果在身上。穿豹紋可能是因為好勝心，會讓人變得更開朗；而隨身帶糖，遇到小孩子哭了就可以給一塊糖安撫，電車裡有人咳嗽也能給他一塊糖止咳。

唱歌介紹大阪我們當然願意，但因為要給唱外國朋友聽，歌詞絕大部分是英文。大家都是七八十歲的人了，英語是阻礙啊！所以錄歌之前，我們都在歌詞上標註了日語注音，死記硬背下來。

拍MV真的不是什麼趣事，是受苦啊。坐了一天的遊船，在船上又唱又跳一整天，也是受夠了。而且，這首歌是和日本最著名的舞團「大阪登美丘高校」合作的。我們一班「老骨頭」和年輕女生一起跳舞，要跟上她們的舞步，真是很難。不過這樣的反差我覺得挺有意思，看到MV裏的自己，能夠把舞跳好，蠻自豪的。

《OBA FUNK Osaka》一上線，就獲得了很多好評，播放量就像我們的血壓一樣「蹭」地往上竄。現在光YouTube就有40萬次觀看。

也是因為這首歌，我們被很多外國媒體報導，英國的BBC、路透社，俄羅斯的電視台，還有德國、法國的媒體都來採訪過我們，當然還有來自中國的「一条」啦。就連新加坡總理李顯龍也在社交網絡上，點讚過我們的MV。

事實上，我們一出道已經引起很大的關注。2012年推出的第一首同名單曲《オバチャーンのテーマ》，這個在超市拍的MV，一下子就獲得130萬的點擊量。那時有網友的一句話印像很深：「大媽偶像女團，聽起來像個笑話，但我相信她們是來真的。」

各種音樂類型我們都會嘗試，比如這首《歐巴醬，忘掉過去吧！》，每一個大媽，都在夜場裏化身為電音女皇。

我們還曾和大阪警察局合作，推出了一首歌，提醒獨行的女子，要注意人身安全，防止被色狼跟踪。現在大阪各大車站裏都貼了我們的海報。這一招還真管用，可能是害怕了大阪大媽，色狼們都被嚇跑了。

70歲又唱又跳？做主婦比做藝人累多了

我們每個月會有一天，在大阪通天閣進行公演。每次公演有三場表演，每場約一個小時。除此之外，在正式表演前還有彩排，有新歌推出之前還要錄音、排舞、拍攝、做宣傳。

也去過日本很多地方巡演，還到訪過中國的廣西。印象最深是四年前我們參加在東京舉行的A-nation戶外音樂會，那次和很多明星同台，現場觀眾超過10000人吧，非常壯觀。有很多老粉絲，就穿著和我們一樣的豹紋衣服，一直坐在前排看。

還有一次是在外地演出，上台之前天氣很差，狂風驟雨。但我們一上台，天就放晴了。可能連老天爺都害怕大阪大媽的魄力吧，暴風雨都嚇得逃跑！

不管去哪，我們的表演都是座無虛席的，後排都常常站滿人。像這次在大阪的演出，就有東京、札幌、北海道的觀眾專門跑來看，還經常遇到世界各地的粉絲，比如西班牙、加拿大的觀眾。雖然我們不會外語，但肢體語言就能跟他們溝通。

我們賣力表演，就想給觀眾帶去活力，看到他們看完演出開開心心回家的樣子，最受鼓舞。

對於我們這群上了年紀的人來說，演出的運動量還蠻大的。不少人怕我們會很累，但事實上，做主婦比表演累多了。主婦的工作是24小時的，沒有盡頭、沒有休息。所以我們一上台表演，什麼肩痛、腰痛，通通都忘掉。

小人物的小理想

年輕的時候，我是律師事務所的職員。後來成了全職的家庭主婦，一直過著平凡的生活，沒什麼大風大浪。加入Obachaaan之前，也有一些零碎的表演機會，比如在宴會上我就喜歡唱唱歌、活躍氣氛，有時候也會主持社區活動。

現在的生活，其實沒有本質上的變化。沒有表演的時候，我依然是個普通主婦。

只是有時候會抱著藝人的心態來生活。比如去街市買菜，在100克100日元的便宜肉和138日元的好肉裏糾結，最後還是買了貴一點的；出門本來想穿拖鞋，想一想還是換上一雙皮鞋；以前都是岔開腿大大咧咧地坐著，現在就要坐得端莊一些。畢竟成名了，要注意面子呀。

平時出門，經常會聽到有路人說：「這是大阪的Obachaaan。」被別人認出來還挺很開心的。

但有時素顏上街，附近的壞小孩見到我就會大叫：「Obachaaan來了！」真討厭。

都說人生有三條道：上坡道、下坡道和「沒想到」。那我現在應該就在「沒想到」上面奔波著吧。 舟井榮子

拍廣告？接代言？別開玩笑了。這些都是真正當紅偶像才能擁有的機會。況且很多年輕偶像，還要邊打工邊演出呢。我們進入女團，從來都沒想過要賺很多錢，多一次登台機會，滿足我們年輕時未曾實現過的夢想，已經非常好了。我就是一個多了點運氣的普通人。

到這個年紀了，以後的事情也預料不到。反正再有錢也不能返老還童，不如不要在意年齡，活得輕鬆點。我的目標是活到100歲，在那之前，我不能倒下。保持睡眠充足、吃嘛嘛香、熱情開朗、笑口常開。

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