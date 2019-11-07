「以擁抱代替子彈」墨西哥總統懷柔政策　等於向毒梟投降？

墨西哥北部的索羅拉州（Sonora）和奇瓦瓦州（Chihuahua）交界，有家庭遭當地黑幫伏擊，導致三名女子和六名兒童死亡，全部均是美國公民。有指被殺者不意闖入當地黑幫爭奪的地盤，惹來槍手伏擊。 事件進一步引起北美對於墨西哥毒梟黑幫的猖獗問題。自2006年墨西哥毒品戰爭（War on Drugs）政策開始以來，墨西哥毒梟勢力卻逆勢擴張，一直威脅地方治安。到了去年底左翼總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上任之後，聲言終結毒品戰爭，不期望以武力打擊毒梟。 以懷柔政策「打擊」毒梟，想換來天下太平，到底是怎樣的一回事？

慘劇發生之後，由於受害者全是美國公民，事件立刻引起美國廣泛關注。特朗普在Twitter上說道，墨西哥是時候接受美國的幫助，向大毒梟宣戰，並且暗示美國可以出兵，協助打擊被特朗普形容為「軍隊」的墨西哥毒梟勢力。墨西哥總統洛佩斯馬上斷言拒絕接受美國的軍事援助，稱「不需要外國的干預」。

被殺家庭所乘的汽車殘骸。（美聯社）

洛佩斯這個說法其實有少許自打嘴巴。因為在持續已久的墨西哥毒品戰爭，一直有美國緝毒局人員來到墨西哥搜集情報，參與打擊毒梟勢力。

墨西哥大毒梟的武裝從何而來？ 根據美國煙酒槍炮及爆破物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的報告顯示，2009年至2014年期間，在墨西哥捕獲的70%軍火來源地是美國。報告分析，大部分槍支是由買家從美國西南部州分的槍店合法購入，然後再非法偷運至墨西哥。為降低過關風險，偷運者有時會把槍支拆散成各個零部件，運到墨西哥後再行組裝。

10月17日，墨西哥一隊約30人的國民警衛隊在西北部的庫利亞坎（Culiacan）「意外遇上」已被判囚的大毒梟「矮子」（El Chapo）古斯曼（Joaquin Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán Lopez），並「乘機拘捕」。豈料奧維迪奧所屬的錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）黑幫份子馬上趕來搶犯，與國民警衛隊爆發鎗戰。黑幫武裝的火力強大，除了直接與警衛隊硬碰硬開火，更放火燒車，堵塞入城通道，變相與警衛隊來個困獸之鬥。最終，國民警衛隊被迫放回奧維迪奧，鎩羽而歸。

黑幫劫犯，放火燒車堵塞進城通道。（路透社）

這單黑幫與軍警對決一役引起的爭議很大。國內外不少人抨擊政府選擇放生奧維迪奧，是向惡勢力低頭。不過總統洛佩斯解釋，軍警是避免與黑幫持續開火，傷及無辜市民，因此撤退，並向對方交還奧維迪奧。

「這已不再是戰爭。在此關鍵風頭上，這不再是關乎暴力、對立、滅絕、屠殺。」「這是關乎思考如何去拯救生命，以及使用其他方法去達致國家的安寧。」洛佩斯如此說。

洛佩斯口中所說的「其他方法」，背後的意義是指，墨西哥政府將停止再花大量資源去以暴制暴，以圖消滅販毒集團。

久成大患的國內黑幫，是洛佩斯的燙手山芋。（Getty Images）

過份武力反招致平民傷亡 惟有妥協？

早在去年12月，洛佩斯就任總統後，宣布終結前兩任政府對販毒集團實行的高壓政策。他稱自己這項政策是「擁抱，而不是子彈」（hugs, not bullets，西班牙語: abrazos no balazos），明確表明不希望直接以武力打擊販毒集團，寧願把資源放在滅貧、福利、打擊貪污、資助農業等工作上，避免低下階層民眾因貧窮而被迫加入販毒集團黑幫勢力，或從事種植毒品原材料的工作，從市場供應鏈的根源杜絕毒品種植、運輸及買賣。

洛佩斯提出要與犯罪集團展開「和平進程」，並指過去多年的毒品戰爭是一場「失敗」。自2006年墨西哥時任總統卡爾德龍（Felipe Calderon）開啟掃蕩毒梟的「毒品戰爭」以來，有指包括平民的死亡人數超過10萬人。洛佩斯提出終結戰爭，其中一個目標就是終結沒完沒了的平民傷亡。

墨西哥毒販：墨西哥軍警與毒販爆發激烈槍戰，一名男子在染血的街說上拾起一枚彈殼。（美聯社）

但從另一個角度來看，這代表着政府向大毒梟「投降」。《華爾街日報》發表的評論觀點認為，這是「無意義的投降」，而販毒集團只是「接收到這個訊息」，而繼續「進攻」。文章指出，雖然打擊毒品的戰爭正呈敗勢，但政府的基本職責正是保障平民免於生活在無法之地。

可是，洛佩斯不再重鎚追擊黑幫，樂見的情況卻沒有出現。單在今年上半年，墨西哥已有超過17,000人被謀殺，相當於每天有約90人被殺害，日均數目為歷來最高。在墨西哥北部、鄰近美國邊境的毒梟重地索羅拉州，今年有20名地方警察被殺，已是去年的兩倍。

兩星期前的墨西哥政府遭遇毒品戰爭中「最侮辱一役」，更加令到洛佩斯不知所措。

墨西哥毒販：販毒集團的武裝份子與軍警爆發激烈槍戰，有屍體倒在汽車旁邊。（路透社）

哥倫比亞大學法律學院（Columbia University）專研組織犯罪的研究員Edgardo Buscaglia認為，洛佩斯對於前任總統以高壓政策打擊毒梟的批評，某程度是合理的。不過，他卻不認同洛佩斯所說，單靠消滅貧窮便可終結毒梟的犯罪行為。有很多國家遠比墨西哥貧窮，但當地的組織犯罪卻沒有墨西哥般那麼猖獗。所以，他不認為兩者存在必然的關係。Buscaglia認為，墨西哥政府需要瓦解這些犯罪活動背後的利益集團，包括牽涉到的政、商圈子，需要的是對付黑幫的政策，而非安保政策。

至於這單涉及美國人的墨西哥謀殺慘劇，會否改變洛佩斯的綏靖態度？特朗普在Twitter上暗示可以隨時派軍隊到墨西哥消滅毒梟，這種直接繞過墨西哥國防安全的態度，更加令到洛佩斯感到不是味兒。

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

中南美洲偷運至美國的毒品源源不絕，毒販的利潤極豐。（Getty Images）

但換個角度來看，毒梟之所以生產毒品，並且不惜一切保護走私途徑，搶佔地盤，是因為有需求。生產自中美洲及南美洲的毒品，主要供應地便是美國。毒品源源不絕地流向美國，財富也就源源不絕流入毒梟口袋。所以，美國在這方面絕對也有它的責任。

當然，這不能用作美化毒梟為求謀取最大利益而犯下各種惡行，但除了在供應鏈源頭下手之餘，也應該在需求者一端下手，這顯然不能單靠任何一方便可成事，美墨兩國應該在此處通力合作。