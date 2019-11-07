「以擁抱代替子彈」墨西哥總統懷柔政策　等於向毒梟投降？

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墨西哥北部的索羅拉州（Sonora）和奇瓦瓦州（Chihuahua）交界，有家庭遭當地黑幫伏擊，導致三名女子和六名兒童死亡，全部均是美國公民。有指被殺者不意闖入當地黑幫爭奪的地盤，惹來槍手伏擊。

事件進一步引起北美對於墨西哥毒梟黑幫的猖獗問題。自2006年墨西哥毒品戰爭（War on Drugs）政策開始以來，墨西哥毒梟勢力卻逆勢擴張，一直威脅地方治安。到了去年底左翼總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）上任之後，聲言終結毒品戰爭，不期望以武力打擊毒梟。

以懷柔政策「打擊」毒梟，想換來天下太平，到底是怎樣的一回事？

慘劇發生之後，由於受害者全是美國公民，事件立刻引起美國廣泛關注。特朗普在Twitter上說道，墨西哥是時候接受美國的幫助，向大毒梟宣戰，並且暗示美國可以出兵，協助打擊被特朗普形容為「軍隊」的墨西哥毒梟勢力。墨西哥總統洛佩斯馬上斷言拒絕接受美國的軍事援助，稱「不需要外國的干預」。

被殺家庭所乘的汽車殘骸。（美聯社）

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洛佩斯這個說法其實有少許自打嘴巴。因為在持續已久的墨西哥毒品戰爭，一直有美國緝毒局人員來到墨西哥搜集情報，參與打擊毒梟勢力。

墨西哥大毒梟的武裝從何而來？

根據美國煙酒槍炮及爆破物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives，ATF）的報告顯示，2009年至2014年期間，在墨西哥捕獲的70%軍火來源地是美國。報告分析，大部分槍支是由買家從美國西南部州分的槍店合法購入，然後再非法偷運至墨西哥。為降低過關風險，偷運者有時會把槍支拆散成各個零部件，運到墨西哥後再行組裝。

10月17日，墨西哥一隊約30人的國民警衛隊在西北部的庫利亞坎（Culiacan）「意外遇上」已被判囚的大毒梟「矮子」（El Chapo）古斯曼（Joaquin Guzman）的兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán Lopez），並「乘機拘捕」。豈料奧維迪奧所屬的錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）黑幫份子馬上趕來搶犯，與國民警衛隊爆發鎗戰。黑幫武裝的火力強大，除了直接與警衛隊硬碰硬開火，更放火燒車，堵塞入城通道，變相與警衛隊來個困獸之鬥。最終，國民警衛隊被迫放回奧維迪奧，鎩羽而歸。

黑幫劫犯，放火燒車堵塞進城通道。（路透社）

這單黑幫與軍警對決一役引起的爭議很大。國內外不少人抨擊政府選擇放生奧維迪奧，是向惡勢力低頭。不過總統洛佩斯解釋，軍警是避免與黑幫持續開火，傷及無辜市民，因此撤退，並向對方交還奧維迪奧。

「這已不再是戰爭。在此關鍵風頭上，這不再是關乎暴力、對立、滅絕、屠殺。」「這是關乎思考如何去拯救生命，以及使用其他方法去達致國家的安寧。」洛佩斯如此說。

洛佩斯口中所說的「其他方法」，背後的意義是指，墨西哥政府將停止再花大量資源去以暴制暴，以圖消滅販毒集團。

久成大患的國內黑幫，是洛佩斯的燙手山芋。（Getty Images）

過份武力反招致平　惟有妥協

早在去年12月，洛佩斯就任總統後，宣布終結前兩任政府對販毒集團實行的高壓政策。他稱自己這項政策是「擁抱，而不是子彈」（hugs, not bullets，西班牙語: abrazos no balazos），明確表明不希望直接以武力打擊販毒集團，寧願把資源放在滅貧、福利、打擊貪污、資助農業等工作上，避免低下階層民眾因貧窮而被迫加入販毒集團黑幫勢力，或從事種植毒品原材料的工作，從市場供應鏈的根源杜絕毒品種植、運輸及買賣。

洛佩斯提出要與犯罪集團展開「和平進程」，並指過去多年的毒品戰爭是一場「失敗」。自2006年墨西哥時任總統卡爾德龍（Felipe Calderon）開啟掃蕩毒梟的「毒品戰爭」以來，有指包括平民的死亡人數超過10萬人。洛佩斯提出終結戰爭，其中一個目標就是終結沒完沒了的平民傷亡。

墨西哥毒販：墨西哥軍警與毒販爆發激烈槍戰，一名男子在染血的街說上拾起一枚彈殼。（美聯社）

但從另一個角度來看，這代表着政府向大毒梟「投降」。《華爾街日報》發表的評論觀點認為，這是「無意義的投降」，而販毒集團只是「接收到這個訊息」，而繼續「進攻」。文章指出，雖然打擊毒品的戰爭正呈敗勢，但政府的基本職責正是保障平民免於生活在無法之地。

可是，洛佩斯不再重鎚追擊黑幫，樂見的情況卻沒有出現。單在今年上半年，墨西哥已有超過17,000人被謀殺，相當於每天有約90人被殺害，日均數目為歷來最高。在墨西哥北部、鄰近美國邊境的毒梟重地索羅拉州，今年有20名地方警察被殺，已是去年的兩倍。

兩星期前的墨西哥政府遭遇毒品戰爭中「最侮辱一役」，更加令到洛佩斯不知所措。

墨西哥毒販：販毒集團的武裝份子與軍警爆發激烈槍戰，有屍體倒在汽車旁邊。（路透社）

哥倫比亞大學法律學院（Columbia University）專研組織犯罪的研究員Edgardo Buscaglia認為，洛佩斯對於前任總統以高壓政策打擊毒梟的批評，某程度是合理的。不過，他卻不認同洛佩斯所說，單靠消滅貧窮便可終結毒梟的犯罪行為。有很多國家遠比墨西哥貧窮，但當地的組織犯罪卻沒有墨西哥般那麼猖獗。所以，他不認為兩者存在必然的關係。Buscaglia認為，墨西哥政府需要瓦解這些犯罪活動背後的利益集團，包括牽涉到的政、商圈子，需要的是對付黑幫的政策，而非安保政策。

至於這單涉及美國人的墨西哥謀殺慘劇，會否改變洛佩斯的綏靖態度？特朗普在Twitter上暗示可以隨時派軍隊到墨西哥消滅毒梟，這種直接繞過墨西哥國防安全的態度，更加令到洛佩斯感到不是味兒。

中南美洲偷運至美國的毒品源源不絕，毒販的利潤極豐。（Getty Images）

但換個角度來看，毒梟之所以生產毒品，並且不惜一切保護走私途徑，搶佔地盤，是因為有需求。生產自中美洲及南美洲的毒品，主要供應地便是美國。毒品源源不絕地流向美國，財富也就源源不絕流入毒梟口袋。所以，美國在這方面絕對也有它的責任。

當然，這不能用作美化毒梟為求謀取最大利益而犯下各種惡行，但除了在供應鏈源頭下手之餘，也應該在需求者一端下手，這顯然不能單靠任何一方便可成事，美墨兩國應該在此處通力合作。

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